Сборная Украины в июне сыграла один матч вничью и одержала две победы.

Национальная сборная Украины по футболу благодаря успешным выступлениям в июне существенно улучшила свои позиции в рейтинге сборных ФИФА.

Согласно обновленным данным, в активе Украины 1541,25 балла. "Сине-желтые" поднялись сразу на шесть позиций и теперь занимают 24-е место в рейтинге, опубликованном на сайте Международной федерации футбола.

Выше Украины в рейтинге Швеция (23-е место, 1547,11 балла), ниже - Сербия (25-е место, 1539,03 балла). Лидириует в рейтинге ФИФА Аргентина, в активе которой 1843,73 балла. На втором месте идет Франция (1843,54 балла), третья - Бразилия (1828,27 балла).

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Рейтинг ФИФА по состоянию на 29 июня 2023:

1. Аргентина - 1843,73

2. Франция - 1843,54

3. Бразилия - 1828,27

4. Англия - 1797,39

5. Бельгия - 1788,55

6. Хорватия - 1742,55

7. Нидерланды - 1731,23

8. Италия - 1726,58

9. Португалия - 1718,25

10. Испания - 1703,45

24. Украина - 1541,25

Напомним, сборную Украины в начале июня возглавил Сергей Ребров. Под руководством 49-летнего специалиста "сине-желтые" провели три матча: сыграли вничью в контрольном поединка против Германии (3:3) и одержали две победы в рамках отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (3:2) и против сборной Мальты (1:0).

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