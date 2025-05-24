Федотов заменил травмированного Кононова на 85-й минуте матча.

В восьмом туре чемпионской группы Первой лиги Украины "Буковина" победила "ЮКСА" со счетом 2:0. Этот матч запомнился одним необычным событием - запасной вратарь под конец встречи вышел на замену правого вингера.

На 85-й минуте матча запасной голкипер из "ЮКСА" Никита Федотов был вынужден заменить травмированного Никиту Кононова. Во время встречи 24-летний вратарь более 5 минут был полевым игроком.

Отметим, что Кононов во время тренировок часто играл как полевой игрок. Тем не менее ему еще не доводилось играть на подобной позиции в официальных матчах.

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Федотов же завершил сезон с 21 игрой, пропустив 25 мячей.

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