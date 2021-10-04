Курьезный эпизод случился в поединке между "Альянсом" и "Агробизнесом".

В матче 11-го тура Первой лиги Украины по футболу "Альянс" со счетом 3:2 одолел "Агробизнес". Хозяева свое третье взятие ворот оформили на 84-й минуте и это было потрясающе.

Форвард "Альянса" Николай Агапов получил мяч далеко не в самом удобном месте штрафной и решился пробить. Выстрел получился несильным, но после рикошета от газона мяч фантастическим образом полетел в сетку ворот.

Сам Агапов даже не спешил праздновать гол, ведь был шокирован от увиденного - никто не мог предвидеть такого рикошета.

Видели ли вы когда такие голы? / Have you ever seen such goals? 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/OsJL5dPFRc - АЛЬЯНС ФК / FC ALLIANCE (@fcallianceld) October 4, 2021

Очевидно, качество газона оставляет желать лучшего. Подобные голы часто можно встретить в пляжном футболе, но даже для Первой лиги Украины - это редкость.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Артем Будрин