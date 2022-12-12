Яссин Буну своей яркой игрой на ЧМ-2022 в Катаре привлек внимание мадридского "Реала".

Голкипер "Севильи" и национальной сборной Марокко Яссин Буну, который стал одним из главных героев ЧМ-2022 по футболу, может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание DefensaCentral, марокканский футболист попал в сферу интересов мадридского "Реала".

По данным источника, руководство мадридского гранда планирует отправить украинского вратаря Андрея Лунина в аренду, а на его место приобрести Яссина Буну.

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Сообщается, что переговоры между клубами уже начались.

Стоит отметить, что в 1/8 финала ЧМ-2022 Яссин Буну повторил выдающийся рекорд легенды украинского футбола Александра Шовковского, а потом помог своей команде выйти в полуфинал катарского мундиаля.

Сборная Марокко в целом стала главным открытием этого чемпионата мира. Африканская команда заняла первое место в группе с Бельгией, Хорватией и Канадой. Затем в 1/8 финала марокканцы сенсационно выбили из турнира сборную Испании, а в 1/4 финала отправили домой сборную Португалии с Криштиану Роналду.

Примечательно, что за пять матчей на мундиале в Катаре марокканцам не смогла забить ни одна команда, даже в серии пенальти им не смогли забить испанцы. Единственный гол, который пропустила сборная Марокко, случился в игре с Канадой, но это был автогол футболиста африканской сборной.

В 1/2 финала сборная Марокко сыграет против действующих чемпионов мира - национальной команды Франции. Поединок состоится в среду, 14 декабря. Начало игры запланировано на 21:00 по киевскому времени.

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