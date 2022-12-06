Яссин Буну стал главным героем сборной Марокко в поединке 1/8 финала ЧМ-2022.

Во вторник, 6 декабря, состоялся поединок 1/8 финала чемпионата мира-2022, в котором сборная Марокко сенсационно обыграла Испанию.

Поединок команд завершился вничью в основное время, так же не было забитых голов и в экстра-таймах. В серии пенальти победу одержали марокканцы со счетом 3:0.

Вратарь сборной Марокко Яссин Буну не пропустил ни одного гола в серии послематчевых пенальти и стал вторым голкипером в истории чемпионата мира, которому покорилось такое достижение.

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До сегодняшнего дня единственным вратарем, который не пропустил ни одного гола в рамках одной серии пенальти на чемпионатах мира был легендарный украинский голкипер Александр Шовковский.

Напомним, на ЧМ-2006 в Германии благодаря потрясающей игре экс-вратаря "Динамо" сборная Украины в серии пенальти обыграла Швейцарию и вышла в четвертьфинал мундиаля.

Добавим, что в 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Марокко сыграет с победителем противостояния Португалия - Швейцария. Игра швейцарцев с португальскими футболистами состоится 6 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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