Сборная Украины сыграет второй поединок в рамках отбора Евро-2024.

В пятницу, 16 июня, состоится матч третьего тура отбора на Евро-2024 по футболу, в котором сборная Украины сыграет против Северной Македонии.

Игра пройдет на стадионе "Тоше Проески" в Скопье. Главным арбитром встречи назначен швейцарский рефери Лукас Фендрих.

Для сборной Украины это будет второй матч под руководством Сергея Реброва, который был назначен главным тренером "сине-желтых" 7 июня.

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12 июня национальная команда в дебютной игре Реброва сыграла вничью против сборной Германии в товарищеском поединке. Матч против Северной Македонии станет первой официальной игрой для Сергея Реброва.

В рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграла один матч. "Сине-желтые" под руководством Руслана Ротаня проиграли сборной Англии со счетом 0:2.

Сборная Северной Македонии также сыграла только один матч в рамках отбора Евро-2024. Команда победила Мальту (2:1).

Северная Македония - Украина: трансляция

Встреча национальных команд Северной Македонии и Украины в прямом эфире будет показан на местных телеканалах Суспильного, кроме OTT-сервисов.

Также прямая трансляция матча будет доступна на медиасервисе MEGOGO.

Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, лидером группы С на данный момент является сборная Англии, вактиве которой 6 очков. Далее идут сборные Италии (3), Северной Македонии (3), Украины (0) и Мальты (0).

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