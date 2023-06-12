Сборная Украины выигрывала 3:1, но упустила победу.

В понедельник, 12 июня, состоялся товарищеский поединок между сборными Германии и Украины.

Матч проходил на стадионе "Везерштадион" в Бремене и завершился со счетом 3:3.

Футболисты сборной Германии быстро сумели выйти вперед - на 6-й минуте гол забил Фюллькруг.

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На 19-й минуте усилиями Виктора Цыганкова сборная Украины сравняла счет. Отличился он после передачи Александра Тымчика. На 23-й минуте "сине-желтые" сенсационно вышли вперед, гол мяч в сетку ворот залетел после рикошета от Рюдигера. Удар наносил Мудрик с передачи Тымчика.

На 56-й минуте Виктор Цыганков оформил дубль и удвоил преимущество сборной Украины.

На 83-й минуте встречи Кай Хаверц забил второй мяч в ворота сборной Украины, сократив разрыв в счете. На 90+1-й минуте Йозуа Киммих реализовал пенальти и сравнял счет в игре.

Германия – Украина – 3:3

Голы: Вольф, 6, Гаверц, 83, Киммих, 90+1, пен – Цыганков, 18, 56, Мудрик, 23

Германия: Трапп, Рюдигер, Раум (Генрихс, 71), Гинтер, Киммих, Горецка (Мусиала, 62), Шлоттербек (Клостерманн, 46), Брандт (Вирц, 71), Сане, Вольф (Гофманн, 62) , 46)

Украина: Трубин, Миколенко (Соболь, 78), Матвиенко, Забарный, Тимчик, Степаненко (Игнатенко, 65), Судаков, Мудрик (Пихалонок, 78), Цыганков (Зубков, 71), Ярмоленко (Малиновский, 65), Довбы , 65)

Отметим, что эта игры была дебютной для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины. О его назначении было объявлено 7 июня.

Также добавим, что матч против Украины был историческим для сборной Германии - это была 1000-я игра в истории Бундестим.

Добавим, что впереди у сборной Украины два поединка в рамках отбора на Евро-2024 по футболу: против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

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