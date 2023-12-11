Под руководством Александра Шовковского "Динамо" выиграло четыре матча подряд.

В понедельник, 11 декабря, киевское "Динамо" одержало победу над "Оболонью" в рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги.

После этой игры украинский специалист Александр Шовковский был лишен приставки "исполняющий обязанности" и официально назначен на должность главного тренера "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Видео дня

Шовковский был назначен исполняющим обязанности главного тренера "бело-синих" после отставки Мирчи Луческу. Румынский специалист покинул должность после поражения от "Шахтера" в 13-м туре чемпионата Украины по футболу.

Под руководством Александра Шовковского "Динамо" выиграло четыре матча подряд в Украинской Премьер-лиге: "Кривбасс" (2:0), "Рух" (2:0), "Металлист 1925" (4:2) и "Оболонь" (2:0).

"Динамо" поднялось на пятое место в турнирной таблице УПЛ. В активе "бело-синих" 28 набранных очков.

Добавим, что Александр Шовковский вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу в январе 2023 года. Минувшей весной 48-летний специалист исполнял роль главного тренера пока Луческу восстанавливался после операции.

До прихода в "Динамо" Шовковский на протяжении четырех лет работал ассистентом главного тренера в сборной Украины Андрея Шевченко и затем Александра Петракова.

Вас также могут заинтересовать новости: