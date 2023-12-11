Победу "Динамо" принесли точные удары Бенито и Ваната.

В понедельник, 11 декабря, в рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" принимало "Оболонь".

Игра проходила на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и завершилась победой хозяев поля.

Подопечные Александра Шовковского открыли счет на 67-й минуте - автором гола стал нигерийский нападающий Бенито. На 88-й минуте преимущество "бело-синих" удвоил Владислав Ванат, реализовавший пенальти.

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Футболисты "Оболони" играли в меньшинстве почти всю игру. На 13-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник "пивоваров" Вовкун, а на 84-й минуте вторую желтую получил Мороз. Таким образом, команда заканчивала игру вдевятером.

"Динамо" - "Оболонь" - 1:0

Голы: Бенито, 67, Ванат, 88 пен

Отметим, что это уже четвертая подряд победа "бело-синих" после смены главного тренера. Под руководством Александра Шовковского киевляне ранее обыграли "Кривбасс" (2:0), "Рух" (2:0) и "Металлист 1925" (4:2).

Киевское "Динамо" набрало 28 очков и поднялось на пятое место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Оболонь" с 14 баллами идет на 13-й позиции.

В следующем туре Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" встретится с харьковским "Металлистом 1925", а "Оболонь" сыграет против одесского "Черноморца".

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