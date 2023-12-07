С 8 по 11 декабря будут сыграны матчи 17-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.
Центральным поединком тура станет дуэль "Полесья" и "Днепра-1", которые идут в группе лидеров УПЛ. Матч пройдет в Житомире на стадионе "Центральный".
Донецкий "Шахтер" в рамках 17-го тура встретится с ривненским "Вересом". Матч состоится 8 декабря. Киевское "Динамо" 11 декабря сыграет против "Оболони".
Лидер УПЛ "Кривбасс" в этом туре примет на своем поле луганскую "Зарю". Игра пройдет на стадионе "Горняк" в Кривом Роге.
Украинская Премьер-лига: расписание матчей 17-го тура
Пятница, 8 декабря
- 17:00 "Шахтер" - "Верес"
- 19:00 "Полесье" - "Днепр-1"
Суббота, 9 декабря
- 15:00 "Кривбасс" - "Заря"
Воскресенье, 10 декабря
- 13:00 "Ворскла" - "Рух"
- 15:00 "Черноморец" - "Колос"
Понедельник, 11 декабря
- 15:00 "Динамо" - "Оболонь"
- 17:00 "Металлист 1925" - "Александрия"
Добавим, что поединок черкасского ЛНЗ против "Миная" был перенесен на следующий год.
Турнирное положение команд в УПЛ
Первое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги занимает "Кривбасс". В активе команды Юрия Вернидуба 33 набранных очка. Столько же баллов и у "Днепра-1", который идет на второй позиции. Третья позиция за "Полесьем". Житомирский клуб имеет в своем активе 31 набранное очко. На четвертой строчке с 28 очками расположился "Шахтер".
Киевское "Динамо" с 22 баллами занимает шестое место.
Внизу турнирной таблицы УПЛ ситуация следующая: "Александрия" (13-е место, 13 очков), "Верес" (14-е место, 12 очков), "Заря" (15-е место, 11 очков), "Минай" (16-е место, 6 очков).