В центральном матче тура "Полесье" сыграет против "Днепра-1".

С 8 по 11 декабря будут сыграны матчи 17-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Центральным поединком тура станет дуэль "Полесья" и "Днепра-1", которые идут в группе лидеров УПЛ. Матч пройдет в Житомире на стадионе "Центральный".

Донецкий "Шахтер" в рамках 17-го тура встретится с ривненским "Вересом". Матч состоится 8 декабря. Киевское "Динамо" 11 декабря сыграет против "Оболони".

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Лидер УПЛ "Кривбасс" в этом туре примет на своем поле луганскую "Зарю". Игра пройдет на стадионе "Горняк" в Кривом Роге.

Украинская Премьер-лига: расписание матчей 17-го тура

Пятница, 8 декабря

17:00 "Шахтер" - "Верес"

19:00 "Полесье" - "Днепр-1"

Суббота, 9 декабря

15:00 "Кривбасс" - "Заря"

Воскресенье, 10 декабря

13:00 "Ворскла" - "Рух"

15:00 "Черноморец" - "Колос"

Понедельник, 11 декабря

15:00 "Динамо" - "Оболонь"

17:00 "Металлист 1925" - "Александрия"

Добавим, что поединок черкасского ЛНЗ против "Миная" был перенесен на следующий год.

Турнирное положение команд в УПЛ

Первое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги занимает "Кривбасс". В активе команды Юрия Вернидуба 33 набранных очка. Столько же баллов и у "Днепра-1", который идет на второй позиции. Третья позиция за "Полесьем". Житомирский клуб имеет в своем активе 31 набранное очко. На четвертой строчке с 28 очками расположился "Шахтер".

Киевское "Динамо" с 22 баллами занимает шестое место.

Внизу турнирной таблицы УПЛ ситуация следующая: "Александрия" (13-е место, 13 очков), "Верес" (14-е место, 12 очков), "Заря" (15-е место, 11 очков), "Минай" (16-е место, 6 очков).

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