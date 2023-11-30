Киевское "Динамо" в 16-м туре сыграет против "Миная", а "Шахтер" встретится с "Металлистом 1925".

С 1 по 4 декабря будут сыграны матчи 16-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Откроет программу этого тура поединок "Полесья" против "Вереса". Игра пройдет в Житомире на стадионе "Центральный".

Три матча будут сыграны в субботу - "Колос" примет "Оболонь", "Кривбасс" встретится с "Александрией", а "Ворскла" отправится в гости к "Днепру-1".

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Еще три игры будут сыграны в воскресенье - "Динамо" в гостях сыграет против "Миная", "Черноморец" в Одессе примет ЛНЗ, а "Шахтер" встретится с "Металлистом 1925".

В заключительном матче тура луганская "Заря" сыграет против львовского "Руха". Игра состоится в понедельник на стадионе "Авангард".

Украинская Премьер-лига: результаты матчей 16-го тура

Пятница, 1 декабря

17:00 "Полесье" - "Верес"

Суббота, 2 декабря

13:00 "Колос" - "Оболонь"

15:00 "Кривбасс" - "Александрия"

17:00 "Днепр-1" - "Ворскла"

Воскресенье, 3 декабря

13:00 "Минай" - "Динамо"

15:00 "Черноморец" - ЛНЗ

17:00 "Шахтер" - "Металлист 1925"

Понедельник, 4 декабря

13:00 "Заря" - "Рух"

Положение команд в турнирной таблице УПЛ

Лидирует в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги "Днепр-1". В активе команды Юрия Максимова 33 набранных очка. Далее идут "Кривбасс" и "Полесье" - по 30 баллов. На четвертой строчке с 25 очками расположился "Шахтер".

Киевское "Динамо" с 22 баллами занимает шестое место.

Внизу турнирной таблицы УПЛ ситуация следующая: "Александрия" (13-е место, 13 очков), "Верес" (14-е место, 11 очков), "Заря" (15-е место, 10 очков), "Минай" (16-е место, 6 очков).

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