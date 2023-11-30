С 1 по 4 декабря будут сыграны матчи 16-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.
Откроет программу этого тура поединок "Полесья" против "Вереса". Игра пройдет в Житомире на стадионе "Центральный".
Три матча будут сыграны в субботу - "Колос" примет "Оболонь", "Кривбасс" встретится с "Александрией", а "Ворскла" отправится в гости к "Днепру-1".
Еще три игры будут сыграны в воскресенье - "Динамо" в гостях сыграет против "Миная", "Черноморец" в Одессе примет ЛНЗ, а "Шахтер" встретится с "Металлистом 1925".
В заключительном матче тура луганская "Заря" сыграет против львовского "Руха". Игра состоится в понедельник на стадионе "Авангард".
Украинская Премьер-лига: результаты матчей 16-го тура
Пятница, 1 декабря
- 17:00 "Полесье" - "Верес"
Суббота, 2 декабря
- 13:00 "Колос" - "Оболонь"
- 15:00 "Кривбасс" - "Александрия"
- 17:00 "Днепр-1" - "Ворскла"
Воскресенье, 3 декабря
- 13:00 "Минай" - "Динамо"
- 15:00 "Черноморец" - ЛНЗ
- 17:00 "Шахтер" - "Металлист 1925"
Понедельник, 4 декабря
- 13:00 "Заря" - "Рух"
Положение команд в турнирной таблице УПЛ
Лидирует в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги "Днепр-1". В активе команды Юрия Максимова 33 набранных очка. Далее идут "Кривбасс" и "Полесье" - по 30 баллов. На четвертой строчке с 25 очками расположился "Шахтер".
Киевское "Динамо" с 22 баллами занимает шестое место.
Внизу турнирной таблицы УПЛ ситуация следующая: "Александрия" (13-е место, 13 очков), "Верес" (14-е место, 11 очков), "Заря" (15-е место, 10 очков), "Минай" (16-е место, 6 очков).