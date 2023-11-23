Центральным матчем тура станет поединок "Шахтера" против "Полесья".

С 24 по 27 ноября будут сыграны матчи 15-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

В центральном поединке тура "Шахтер" встретится с "Полесьем". Именно эта игра откроет программу 15-го тура.

Киевское "Динамо" в этом туре сыграет против львовского "Руха". Также интересной будет дуэль "Днепра-1" и одесского "Черноморца".

Видео дня

Криворожский "Кривбасс" Юрия Вернидуба в 15-м туре сыграет против "Миная", который накануне сменил главного тренера. На место Владимира Шарана пришел сербский специалист Желько Любенович.

Украинская Премьер-лига: расписание матчей 15-го тура

Пятница, 24 ноября

19:00 "Шахтер" - "Полесье"

Суббота, 25 ноября

13:00 "Минай" - "Кривбасс"

15:00 "Верес" - "Металлист 1925"

17:00 "Ворскла" - ЛНЗ

Воскресенье, 26 ноября

15:00 "Александрия" - "Оболонь"

17:00 "Динамо" - "Рух"

Понедельник, 27 ноября

17:00 "Днепр-1" - "Черноморец"

Положение команд в турнирной таблице УПЛ перед 15-м туром

"Днепр-1" занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды Юрия Максимова 30 набранных очков. На второй позиции с 29 баллами идет "Полесье". "Кривбас" имеет в своем активе 27 очков и занимает третье место. Замыкает четверку донецкий "Шахтер" - 24 очка.

Киевское "Динамо" с 19 баллами занимает восьмое место.

Внизу турнирной таблицы УПЛ ситуация следующая: "Александрия" (13-е место, 13 очков), "Заря" (14-е место, 10 очков), "Верес" (15-е место, 8 очков), "Минай" (16-е место, 6 очков).

Вас также могут заинтересовать новости: