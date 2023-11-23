С 24 по 27 ноября будут сыграны матчи 15-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.
В центральном поединке тура "Шахтер" встретится с "Полесьем". Именно эта игра откроет программу 15-го тура.
Киевское "Динамо" в этом туре сыграет против львовского "Руха". Также интересной будет дуэль "Днепра-1" и одесского "Черноморца".
Криворожский "Кривбасс" Юрия Вернидуба в 15-м туре сыграет против "Миная", который накануне сменил главного тренера. На место Владимира Шарана пришел сербский специалист Желько Любенович.
Украинская Премьер-лига: расписание матчей 15-го тура
Пятница, 24 ноября
- 19:00 "Шахтер" - "Полесье"
Суббота, 25 ноября
- 13:00 "Минай" - "Кривбасс"
- 15:00 "Верес" - "Металлист 1925"
- 17:00 "Ворскла" - ЛНЗ
Воскресенье, 26 ноября
- 15:00 "Александрия" - "Оболонь"
- 17:00 "Динамо" - "Рух"
Понедельник, 27 ноября
- 17:00 "Днепр-1" - "Черноморец"
Положение команд в турнирной таблице УПЛ перед 15-м туром
"Днепр-1" занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды Юрия Максимова 30 набранных очков. На второй позиции с 29 баллами идет "Полесье". "Кривбас" имеет в своем активе 27 очков и занимает третье место. Замыкает четверку донецкий "Шахтер" - 24 очка.
Киевское "Динамо" с 19 баллами занимает восьмое место.
Внизу турнирной таблицы УПЛ ситуация следующая: "Александрия" (13-е место, 13 очков), "Заря" (14-е место, 10 очков), "Верес" (15-е место, 8 очков), "Минай" (16-е место, 6 очков).