Владимир Шаран работал главным тренером "Миная" с января 2022 года.

52-летний специалист Владимир Шаран покинул должность главного тренера футбольного клуба "Минай".

Как сообщает официальный сайт клуба, решение было принято по обоюдному согласию сторон.

Вместе с Шараном клуб покинул весь его штаб: Вадим Чернышенко, Сергей Мизин, Игорь Лучкевич и командный врач Олег Темник.

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"Футбольный клуб "Минай" благодарит Владимира Шарана и его штаб за проделанную работу. Именно под руководством 52-летнего специалиста минайцам покорилось высшее достижение в клубной истории - восьмое место турнирной таблицы по результатам сезона-2022/23 Украинской Премьер-лиги", - говорится в заявлении на официальном сайте "Миная".

Напомним, Владимир Шаран был назначен главным тренером "Миная" в январе 2022 году.

Сезон-2022/23 под руководством Шарана "Минай" завершил на 8-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Это рекорд в истории закарпатского клуба.

В текущем сезоне УПЛ "Минай" идет на последнем месте в турнирной таблице. В активе команды всего 6 набранных очков после 14-ти туров.

Свой следующий матч в рамках чемпионата Украины "Минай" сыграет против "Кривбасса". Игра состоится 25 ноября.

Новым главным тренером "Миная" может стать бывший футболист луганской "Зари" Желько Любенович. Ранее он работал тренером-селекционером "Зари", а затем был ассистентом тренера команды U-19. Также 42-летний специалист работал в сербском "Железничаре".

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