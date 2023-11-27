"Черноморец" в меньшинстве не смог отобрать очки у "Днепра-1".

В понедельник, 27 ноября, состоялся поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Днепр-1" принимал одесский "Черноморец".

Игра проходила на стадионе "Днепр Арена" и завершилась победой хозяев поля.

Счет в матче был открыт на 16-й минуте - Александр Филиппов забил с передачи Владимира Адамюка. На 22-й минуте "Черноморцу" удалось счет сравнять - отличился Артур Авагимян. На 26-й минуте Авагимян получил прямую красную карточку и "моряки" остались в меньшинстве.

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Во втором тайме футболисты "Днепра-1" воспользовались численным преимуществом и забили два гола на 49-й и 59-й минутах - отличились Владимир Адамюк и Богдан Леднев. На 76-й минуте "Черноморец" отыграл один мяч - после передачи Ильи Путри забил Орест Кузик. На 90-й минуте Владимир Танчик забил четвертый мяч "Днепра-1" и фактически снял вопросы о победителе матча. А точку в игре поставил Денис Мирошниченко, забивший пятый гол днепрян уже в компенсированное время.

"Днепр-1" - "Черноморец" - 5:2

Голы: Филиппов, 16, Адамюк, 49, Леднев, 59, Танчик, 90, Мирошниченко - Авагимян, 22, Кузик, 76

"Днепр-1" набрал 33 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. "Черноморец" с 19 баллами идет на 9-й позиции с 19 баллами.

В следующем туре чемпионата Украины "Днепр-1" сыграет против полтавской "Ворсклы", а "Черноморец" встретится с черкасским ЛНЗ.

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