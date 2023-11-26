"Динамо" поднялось на шестое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

В воскресенье, 26 ноября, состоялся поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало львовский "Рух".

Игра проходила на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и завершилась победой "бело-синих".

Счет в игре был открыт на 6-й минуте - Александр Тымчик отправил мяч в сетку ворот соперника мощным ударом из-за пределов штрафной площади. На 44-й минуте Владислав Кабаев удвоил преимущество киевлян, забив эффектным обводным ударом в дальний угол. Отметим, что это был дебютный гол Кабаева в составе "Динамо".

Видео дня

"Динамо" - "Рух" - 2:0

Голы: Тымчик, 6, Кабаев, 43

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик, Бражко, Кабаев, Шепелев (Андриевский 89), Буяльский, Караваев (Вивчаренко 75), Бенито (Ванат 60)

"Рух": Герета, Роман, Дидык, Слюбик, Сич, Сапуга, Эдсон (Пидгурский 26), Таллес (Карабин 75), Соломон (Климчук 54), Пастух, Квасница

Победа в этой игре позволила "Динамо" подняться на шестое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В активе "бело-синих" 22 набранных очка. "Рух" с 24 баллами занимает пятую строчку.

В следующем туре чемпионата Украины "Динамо" сыграет против "Миная", а "Рух" встретится с луганской "Зарей".

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