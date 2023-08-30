Олег Дулуб сменил на должности наставника ЛНЗ Александра Ковпака.

Беларуский специалист Олег Дулуб вернулся в Украинскую Премьер-лигу.

57-летний тренер возглавил ЛНЗ, сообщает официальный сайт черкасского клуба.

Сроки и финансовые условия контракта Олега Дулуба с новичком УПЛ не разглашаются. В тренерский штаб беларуского специалиста вошли Юрий Дудник и Андрей Дикань.

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Дулуб сменил на посту главного тренера ЛНЗ 40-летнего специалиста Александра Ковпака, который подал в отставку после сенсационного вылета в 1/16 финала Кубка Украины от "Виктории" (Сумы), выступающей в Первой лиге.

Ковпак возглавил ЛНЗ в декабре 2022 года. Под его руководством черкасский клуб впервые вышел в Украинскую Премьер-лигу.

Дебютировать на посту главного тренера ЛНЗ Дулуб сможет 3 сентября. В этот день черкасский клуб сыграет против "Днепра-1" в рамках 6-го тура УПЛ.

За пять туров УПЛ черкасский ЛНЗ набрал 3 очка, проиграв 4 матча из пяти. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Напомним, последним местом работы Олега Дулуба был футбольный клуб "Львов", откуда он был уволен в марте 2023 года. Также в чемпионате Украины беларуский специалист работал в одесском "Черноморце" и львовских "Карпатах".

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