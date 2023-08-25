Программу пятого тура УПЛ откроет поединок ЛНЗ против "Металлиста 1925".

С 26 по 28 августа будут сыграны матчи пятого тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

В субботу, 26 августа, тур откроет поединок в Черкассах, где ЛНЗ примет харьковский "Металлист 1925". Также в этот день состоится встреча "Александрии" и "Полесья".

Еще три матча будут сыграны в воскресенье, 27 августа. "Минай" в этои день сыграет против "Зари", "Колос" примет "Шахтер", а полтавская "Ворскла" встретится с одесским "Черноморцем".

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Закроет тур матч киевской "Оболони" и "Кривбасса", который состоится в понедельник, 28 августа.

УПЛ-2023/24: расписание матчей 5-го тура

Суббота, 26 августа

15:00 ЛНЗ - "Металлист 1925"

17:00 "Александрия" - "Полесье"

Воскресенье, 27 августа

13:00 "Минай" - "Заря"

15:00 "Колос" - "Шахтер"

17:00 "Ворскла" - "Черноморец"

Понедельник, 28 августа

17:00 "Оболонь" - "Кривбасс"

Отметим, что матчи пятого тура "Рух" - "Днепр-1" и "Динамо" - "Верес" были перенесены на неопределенный срок.

После четырех туров первое место в турнирной таблице УПЛ занимает львовский "Рух" (10 очков). Второе место занимает одесский "Черноморец" с 9 баллами. Третье и четвертое места занимают "Колос" и "Шахтер" - по 8 очков.

Напомним, действующим чемпионом УПЛ является донецкий "Шахтер".

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