С 26 по 28 августа будут сыграны матчи пятого тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.
В субботу, 26 августа, тур откроет поединок в Черкассах, где ЛНЗ примет харьковский "Металлист 1925". Также в этот день состоится встреча "Александрии" и "Полесья".
Еще три матча будут сыграны в воскресенье, 27 августа. "Минай" в этои день сыграет против "Зари", "Колос" примет "Шахтер", а полтавская "Ворскла" встретится с одесским "Черноморцем".
Закроет тур матч киевской "Оболони" и "Кривбасса", который состоится в понедельник, 28 августа.
УПЛ-2023/24: расписание матчей 5-го тура
Суббота, 26 августа
- 15:00 ЛНЗ - "Металлист 1925"
- 17:00 "Александрия" - "Полесье"
Воскресенье, 27 августа
- 13:00 "Минай" - "Заря"
- 15:00 "Колос" - "Шахтер"
- 17:00 "Ворскла" - "Черноморец"
Понедельник, 28 августа
- 17:00 "Оболонь" - "Кривбасс"
Отметим, что матчи пятого тура "Рух" - "Днепр-1" и "Динамо" - "Верес" были перенесены на неопределенный срок.
После четырех туров первое место в турнирной таблице УПЛ занимает львовский "Рух" (10 очков). Второе место занимает одесский "Черноморец" с 9 баллами. Третье и четвертое места занимают "Колос" и "Шахтер" - по 8 очков.
Напомним, действующим чемпионом УПЛ является донецкий "Шахтер".