Победу "горнякам" принесли голы Егора Назарины и Алексея Кащука.

В воскресенье, 27 августа, состоялся поединок пятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Колос" принимал "Шахтер".

Встреча команд проходила на стадионе "Колос" в Коваливке и завершилась победой "горняков" со счетом 2:0.

Счет в игре был открыт на 25-й минуте - Егор Назарина переиграл кипера хозяев поля и вывел "Шахтер" вперед.

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На 38-й минуте встречи "горняки" остались в меньшинстве - красную карточку заработал Гиорги Гочолейшвили. Но даже в меньшинстве подопечные Патрика ван Леувена сумели удвоить преимущество в счете и выиграть игру. На 45+2-й минуте игры гол забил Алексей Кащук.

"Колос" - "Шахтер" - 0:2

Голы: Назарина, 25, Кащук, 45+2

"Колос": Фесюн, Гончаренко, Бурда, Кукош, Цуриков, Богданов (Болбат, 41), Демченко (Велетень, 60), Лучкевич, Мякушко (Рангел, 82), Безбородько (Салабай, 46), Ореховский

"Шахтер": Ризнык, Азарови, Матвиенко, Козик (Ракицкий, 65), Гочолеишвили, Степаненко (Кастилло, 74), Кащук (Конопля, 64), Крыськив, Назарина, Зубков (Вьюнник, 65), Сикан (Судаков, 65)

Удаление: Гочолейшвили, 38 (прямая красная)

За пять сыгранных туров "Шахтер" набрал 11 очков и вышел на первое место в турнирной таблице УПЛ. "Колос" с 8 баллами идет на пятой строчке.

В следующем туре первенства Украины "горняки" сыграют против "Миная" (2 сентября), а "Колос" померяется силами с "Кривбассом" (3 сентября).

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