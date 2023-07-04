Стивен Джеррард подписал контракт с футбольным клубом "Аль-Иттифак".

Легендарный экс-футболист "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард вернулся к тренерской работе.

43-летний специалист был назначен на должность главного тренера "Аль-Иттифака", сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

Джеррард подписал контракт с саудовским клубом до лета 2025 года. Детали соглашения между командой и тренером остаются неизвестными.

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Последним местом работы 43-летнего тренера была английская "Астон Вилла". В октябре 2022 года Джеррард был уволен из-за неудовлетворительных результатов. С тех пор специалист оставался без работы.

Также Стивен Джеррард возглавлял шотландский "Рейнджерс", с которым в сезоне-2020/21 он стал чемпионом Шотландии.

Добавим, что в прошлом сезоне "Аль-Иттифак" занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда заработала 37 очков за 30 сыгранных матчей.

Ранее УНИАН сообщал, что саудовский футбольный клуб "Аль-Иттихад" подписал действующего обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема.

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