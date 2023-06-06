Карим Бензема пополнил ряды чемпиона Саудовской Аравии.

Французский нападающий Карим Бензема, который накануне объявил об уходе из мадридского "Реала", трудоустроился в новом клубе.

Действующий обладатель "Золотого мяча" подписал контракт с "Аль-Иттихадом", сообщает официальный сайт команды из Саудовской Аравии.

"Бензема с нами. Зарычит новый тигр. Добро пожаловать в "Иттихад", - говорится в сообщении пресс-службы "Аль-Иттихада".

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Соглашение Бензема с саудовским клубом рассчитано до лета 2026 года.

По информации СМИ, Карим Бензема будет зарабатывать в новом клубе почти 200 миллионов евро чистыми за сезон, включая коммерческие соглашения.

Стоит отметить, что "Аль-Иттихад" накануне стал чемпионом Саудовской Аравии. Новый клуб Карима Бензема в борьбе за чемпионский титул обошел "Аль-Наср", за который выступает бывший одноклубник француза Криштиану Роналду.

Напомним, Бензема выступал за "Реал" на протяжении 14 сезонов. За это время француз сыграл за "сливочных" 648 матчей, забил 354 гола и отдал 165 голевых передач.

С "Реалом" Карим выиграл 25 трофеев, среди которых пять побед в Лиге чемпионов четыре чемпионских титула в Ла Лиге.

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