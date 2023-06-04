Стороны договорились о прекращении долговременного сотрудничества.

Действующий обладатель Золотого мяча нападающий Карим Бензема покинул мадридский "Реал". Как сообщил испанский клуб на своем официальном сайте, обе стороны на обоюдных условиях согласовали не продолжать сотрудничество.

"Реал" Мадрид хочет выразить свою признательность и привязанность тому, кто уже является одной из наших величайших легенд", - говорится в обращении клуба.

Бензема присоединился к "Реалу" в 2009-м году. Тогда мадридцы купили нападающего у французского "Лиона", заплатив 35 миллионов евро. На тот момент Кариму был 21 год.

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За 14 сезонов в составе мадридцев форвард завоевал 25 трофеев. Такое количество является абсолютным рекордом для одного игрока в составе "Реала". В его активе пять побед в Лиге чемпионов, пять клубных чемпионатов мира, пять Суперкубков Европы, четыре победы в чемпионате Испании, три Кубка Испании и четыре Суперкубка Испании.

Бензема входит в пятерку игроков, которые провели наибольшее количество матчей в составе "Реала". Всего он сыграл в 647 встречах. Кроме этого Карим забил 353 гола, что является вторым результатом в истории мадридцев – пальму первенства занимает Криштиану Роналду с показателем 450 мячей.

Добавим, что нападающий в конце прошлого года получил награду Золотой мяч, как лучшему игроку мира. Кроме этого Бензема является действующим капитаном "Реала".

Свой последний матч за" сливочных " Карим может провести сегодня, 4 июня. Мадридцы в матче 38-го тура сыграют против "Атлетика".

Клуб также отметил, что 6 июня в "Реал Мадрид Сити" состоится официальный акт чествования и прощания с Каримом Бензема, на котором будет присутствовать президент клуба Флорентино Перес.

Отметим, что вчера "Реал" объявил об уходе еще двух футболистов: Марко Асенсио и Эдена Азара.

Добавим, что согласно информации Фабрицио Романо следующим клубом Бензема станет действующий чемпион Саудовской Аравии "Аль-Иттихад". Контракт может быть подписан уже в среду, 7 июня.

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