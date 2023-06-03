Марко Асенсио выступал за "Реал" на протяжении семи лет.

Полузащитник национальной сборной Испании Марко Асенсио покинет мадридский "Реал" после завершения текущего сезона.

В воскресенье, 4 июня, 27-летний футболист сыграет свой последний матч в футболке "сливочных", сообшает официальный сайт клуба.

"Реал Мадрид хотел бы выразить свою благодарность Марку Асенсио, игроку, который семь сезонов защищал нашу эмблему и нашу футболку. Он пришел в "Реал", когда ему было всего 20 лет, и ему удалось войти в историю нашего клуба как часть команды, которая блестяще играла в один из самых успешных периодов.

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Болельщики "Реала" никогда не забудут его образцовую карьеру и поведение на протяжении всего этого времени. "Реал" всегда был и будет его домом, и он желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе", - говорится в сообщении клуба.

Марко Асенсио перешел в мадридский "Реал" в 2015 году из "Мальорки" за 3,9 миллиона евро. За 7 лет испанский полузащитник сыграл в футболке "сливочных" 285 матчей, забил 61 гол и отдал 32 голевых передачи.

С "Реалом" Асенсио завоевал 17 трофеев: четыре Клубных чемпионата мира, три Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, три чемпионата Испании, три Суперкубка Испании и один Кубок Испании.

В нынешнем сезоне Асенсио сыграл 45 матчей за "Реал" во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

По информации СМИ, Асенсио продолжит карьеру в ПСЖ. Французский клуб уже договорился о контракте с испанцем. Он будет зарабатывать 10 миллионов евро в год.

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