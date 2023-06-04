Эден Азар совершенно не оправдал ожиданий.

Мадридский "Реал" попрощался с Эденом Азаром. Как сообщили "сливочные" на своем официальном сайте, контракт был расторгнут за год до его завершения.

Хоть и его переход в состав испанского гранда состоялся в 2019-м году, однако он до сих пор остается самым дорогим трансфером в истории "Реала". Тогда "сливочные" заплатили за него "Челси" 115 миллионов евро. Эта сумма является самой большой в истории, которую "Реал" выложил за одного футболиста.

Соглашение было заключено на пять лет, однако стороны решили расторгнуть его за один сезон до завершения. 1 июля футболист получит статус свободного агента.

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У Азара была не только самая большая зарплата среди всех игроков "сливочных", но и в целом в Ла Лиге. Он зарабатывал за год 28 миллионов евро. Как сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, игрок получит не полную зарплату за финальный год (сезон 2023/2024 гг.), как прописано в контракте, а на семь миллионов меньше.

Также Романо добавил, что Азар раздумывает над завершением карьеры футболиста. Совсем скоро 32-летний игрок определится со своим будущим.

Отметим, что за время пребывания в "Реале" Эден выиграл 8 титулов: 1 Кубок Европы, 1 клубный чемпионат мира, 1 Суперкубок Европы, 2 титула Ла Лиги, 1 Кубок Испании и 2 Суперкубка Испании.

За четыре года Азар принял участие в 76 матчах "сливочных", в которых забил семь голов и отдал 12 ассистов. В частности, в текущем сезоне бельгиец сыграл в 10 встречах, проведя на поле всего 392 минуты.

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