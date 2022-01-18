Виктор Скрипник не хочет продлевать контракт с луганской "Зарей".

Виктор Скрипник летом 2022 года покинет пост главного тренера луганской "Зари".

Об этом сообщает Meta-ratings.

По информации источника, 52-летний специалист покинет "Зарю" в конце текущего сезона. Руководство клуба дважды предлагало Скрипнику пролонгировать сделку, но коуч отказал. Он доработает свой контракт до лета и попрощается с командой.

Напомним, что у Скрипника есть варианты трудоустройства в Европе. Ранее украинец рассказал, почему он отказался принять сборную Украины после ухода Андрея Шевченко.

Виктор Скрипник: карьера