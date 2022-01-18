Виктор Скрипник летом 2022 года покинет пост главного тренера луганской "Зари".
Об этом сообщает Meta-ratings.
По информации источника, 52-летний специалист покинет "Зарю" в конце текущего сезона. Руководство клуба дважды предлагало Скрипнику пролонгировать сделку, но коуч отказал. Он доработает свой контракт до лета и попрощается с командой.
Напомним, что у Скрипника есть варианты трудоустройства в Европе. Ранее украинец рассказал, почему он отказался принять сборную Украины после ухода Андрея Шевченко.
Виктор Скрипник: карьера
- Виктор Скрипник начинал свою тренерскую карьеру в Германии. Сначала он работал в структуре "Вердера", отвечая за подготовку юношей.
- В октябре 2014 года Скрипник занял пост и. о. главного тренера "Вердера". В ноябре 2014 года "Вердер" подписал полноценный контракт со Скрипником до 2017 года. Украинский тренер проработал в бременском клубе почти два года и был уволен 18 сентября 2016 года после того, как команда проиграла первые три матча сезона 2016/17.
- Следующим клубом Скрипника была ФК "Рига", с которой он выиграл чемпионат Латвии и стал обладателем Кубка Латвии.
- Летом 2019 года Виктор Скрипник был назначен главным тренером луганской "Зари".
- С луганчанами Скрипник дважды становился бронзовым призером чемпионата Украины и один раз выводил "Зарю" в финал Кубка Украины.
- В нынешнем сезоне "Заря" под руководством Скрипника идет на 4-й позиции в УПЛ с 36 очками в активе. Отставание от третьего места составляет всего 4 балла.