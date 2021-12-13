Виктор Скрипник может сменить клуб уже этой зимой.

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник может покинуть украинский чемпионат в самом скором будущем.

Как сообщает журналист Эндрю Тодос, украинский специалист может возглавить венгерский "Ференцварош" и входит в список основных претендентов на пост главного тренера команды.

Скрипник уже начал предварительные переговоры с венгерским клубом.

Сообщается также, что "Ференцварош" является не единственным претендентом на Скрипника. В услугах украинского тренера заинтересованы также клубы второй немецкой Бундеслиги.

Стоит отметить, что действующий контракт Скрипника с луганским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Виктор Скрипник начал свою тренерскую карьеру в Германии. Сначала он работал в тренерском штабе "Вердера", отвечая за подготовку юношей.

В октябре 2014 года занял пост и.о. главного тренера "Вердера". В ноябре 2014 года "Вердер" продлил контракт со Скрипником до 2017 года. Украинский тренер проработал в бременском клубе почти два года и был уволен 18 сентября 2016 года после того, как команда проиграла первые 3 матча сезона 2016/17.

Следующим клубом Скрипника был ФК "Рига", с которым он выиграл чемпионат Латвии и стал обладателем Кубка Латвии.

Летом 2019 года Виктор Скрипник был назначен главным тренером луганской "Зари".

С луганчанами Скрипник дважды становился бронзовым призером чемпионата Украины и один раз выводил "Зарю" в финал Кубка Украины.

В нынешнем сезоне "Заря" под руководством Скрипника идет на 4-й позиции с 36 очками в активе. Отставание от третьего места составляет всего 4 балла.

Автор: Владимир Медяник