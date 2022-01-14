Олег Данченко вернулся в УПЛ.

"Заря" объявила о трансфере Олега Данченко. Правый защитник присоединился к луганской команде на правах аренды с опцией выкупа.

Об этом официально сообщает пресс-служба "Зари".

"Заря" арендовала Данченко на полтора года и сохраняет возможность в конце выкупить контракт Олега в афинского АЕКа. 27-летний Данченко в текущем сезоне вообще не сыграл за греческий АЕК ни одного матча.

Напомним, что луганский клуб этой зимой потерял своего лучшего бомбардира.

Олег Данченко: карьера