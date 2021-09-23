Георгий Бущан был переведен из резервного списка в основной.

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан получил вызов в сборную Украины на матчи квалификации ЧМ-2022 в октябре.

Как сообщил официальный сайт УАФ, исполняющий обязанности главного тренера украинской сборной Александр Петраков перевел Бущана из резервного списка игроков в основной.

Таким образом, в распоряжении Петракова будет четыре голкипера: Бущан, Андрей Пятов, Денис Бойко и Дмитрий Ризнык.

Напомним, что на Евро-2020 Бущан был основным вратарем сборной Украины. Многими болельщиками и экспертами он был признан одним из лучших футболистов в составе "желто-синих" на турнире. По итогам турнира Бущан попал в символическую команду открытий Евро-2020.

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В сентябре Бущан не мог помочь украинской сборной из-за травмы.

Сборная Украины: матчи в октябре

Сборная Украины в октябре проведет два отборочных матча к чемпионату мира. 9 октября Украина в гостях сыграет против Финляндии, а 12 октября будет принимать Боснию и Герцеговину.

После пяти матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 5 очков.

Автор: Антон Дударь