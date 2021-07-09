Авторитетное испанское издание AS опубликовало свой вариант символической сборной открытий Евро-2020. Напомним, что испанские журналисты уже имели негативный опыт освещать сборную Украины, когда поиздевались над фамилиями наших футболистов.
Известное испаноязычное медиа AS на своем сайте обнародовало символическую сборную футболистов Евро-2020, которые стали замечательными открытиями для широкого круга зрителей.
Двое игроков сборной Украины попали в основной состав, а еще двое в запас.
В стартовой одиннадцатке место в воротах занял голкипер "Динамо" Георгий Бущан, который блестяще провел турнир. А также защитник "Шахтера" Николай Матвиенко попал в основу этой команды.
Среди запасных оказались еще двое наших представителей - полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко и форвард "Гента" Роман Яремчук, который может сменить клуб в скором времени.
Стоит отметить, что наибольшее количество представителей в символической команде открытий турнира имеет сборная Дании - Каспер Дольберг, Миккель Дамсгор и Йоаким Меле.
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Сборная Украины на Евро-2020: результаты
- В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию - 2:1.
- В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.
- В итоге украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места, и впервые пробились в плей-офф чемпионатов Европы.
- В 1/8 финала сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции благодаря голу Артема Довбика - 2:1. Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро.
- В 1/4 финала сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4: видео голов матча.
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