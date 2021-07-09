От сборной Дании оказалось в этой команде больше всего представителей.

Авторитетное испанское издание AS опубликовало свой вариант символической сборной открытий Евро-2020. Напомним, что испанские журналисты уже имели негативный опыт освещать сборную Украины, когда поиздевались над фамилиями наших футболистов.

Известное испаноязычное медиа AS на своем сайте обнародовало символическую сборную футболистов Евро-2020, которые стали замечательными открытиями для широкого круга зрителей.

Двое игроков сборной Украины попали в основной состав, а еще двое в запас.

В стартовой одиннадцатке место в воротах занял голкипер "Динамо" Георгий Бущан, который блестяще провел турнир. А также защитник "Шахтера" Николай Матвиенко попал в основу этой команды.

Среди запасных оказались еще двое наших представителей - полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко и форвард "Гента" Роман Яремчук, который может сменить клуб в скором времени.

Стоит отметить, что наибольшее количество представителей в символической команде открытий турнира имеет сборная Дании - Каспер Дольберг, Миккель Дамсгор и Йоаким Меле.

Сборная Украины на Евро-2020: результаты

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Автор: Артем Будрин