Роман Яремчук имеет еще один вариант продолжения своей карьеры.

Действующий бронзовый призер чемпионата Португалии "Бенфика" проявляет интерес к нападающему бельгийского "Гента" и сборной Украины Роману Яремчуку, который вписал свое имя в историю чемпионатов Европы.

Об этом сообщает всемирно известный журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

По информации источника, "Бенфика" и "Гент" уже начали переговоры по трансферу. Бельгийцы хотят выручить за 25-летнего украинца в районе 25 миллионов евро. На Яремчука также претендует действующий вице-чемпион Италии "Милан".

Напомним, что на Евро-2020 Яремчук дважды забил в ворота соперников - сборным Нидерландов и Северной Македонии.

В прошлом сезоне в активе Романа собралось 22 гола в 42 поединках за "Гент" во всех турнирах.

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Роман Яремчук: возможный трансфер

Яремчук, который выступает в Бельгии с 2017 года, хотел покинуть "Гент" еще перед началом прошлого сезона, но клуб не стал отпускать игрока.

Зимой "Гент" получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, поскольку хочет выручить не менее 20 миллионов евро.

В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.

В апреле украинец рассказал о ситуации со своим трансфером.

Ранее сообщалось, что форвард попал в список трансферных целей лондонского "Арсенала". Недавно появилась информация, что в услугах Яремчука заинтересованы "Вест Хэм" и "Вольфсбург".

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Автор: Артем Будрин