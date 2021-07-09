Роман Яремчук / фото УНИАН

Действующий бронзовый призер чемпионата Португалии "Бенфика" проявляет интерес к нападающему бельгийского "Гента" и сборной Украины Роману Яремчуку, который вписал свое имя в историю чемпионатов Европы.

Об этом сообщает всемирно известный журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

По информации источника, "Бенфика" и "Гент" уже начали переговоры по трансферу. Бельгийцы хотят выручить за 25-летнего украинца в районе 25 миллионов евро. На Яремчука также претендует действующий вице-чемпион Италии "Милан".

Напомним, что на Евро-2020 Яремчук дважды забил в ворота соперников - сборным Нидерландов и Северной Македонии.

В прошлом сезоне в активе Романа собралось 22 гола в 42 поединках за "Гент" во всех турнирах.

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Роман Яремчук: возможный трансфер

  • Яремчук, который выступает в Бельгии с 2017 года, хотел покинуть "Гент" еще перед началом прошлого сезона, но клуб не стал отпускать игрока.
  • Зимой "Гент" получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, поскольку хочет выручить не менее 20 миллионов евро.

  • В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.

  • В апреле украинец рассказал о ситуации со своим трансфером.

  • Ранее сообщалось, что форвард попал в список трансферных целей лондонского "Арсенала". Недавно появилась информация, что в услугах Яремчука заинтересованы "Вест Хэм" и "Вольфсбург".

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Автор: Артем Будрин