Итальянский "Милан" вступил в переговоры с бельгийским "Гентом" по трансферу нападающего сборной Украины Романа Яремчука, который вошел в историю чемпионатов Европы.
Как сообщает журналист Алессандро Якобоне в Twitter, технический директор "Милана" Паоло Мальдини связался с представителями "Гента" на предмет возможного трансфера Яремчука.
Отмечается, что "Милан" может взять форварда в аренду за 3 миллиона евро с обязательным правом выкупа за 15-16 миллионов.
Напомним, на Евро-2020 Яремчук забил 2 гола в двух матчах.
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В прошлом сезоне украинец забил 22 гола в 42 матчах за "Гент" во всех турнирах.
Роман Яремчук: возможный трансфер
- Яремчук, который выступает в Бельгии с 2017 года, хотел покинуть "Гент" еще перед началом прошлого сезона, но клуб не стал отпускать игрока.
- Зимой "Гент" получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, поскольку хочет выручить не менее 20 миллионов евро.
В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.
В апреле украинец рассказал о ситуации со своим трансфером.
Ранее сообщалось, что форвард попал в список трансферных целей лондонского "Арсенала". Недавно появилась информация, что в услугах Яремчука заинтересованы "Вест Хэм" и "Вольфсбург".
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