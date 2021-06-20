Роман Яремчук / фото REUTERS

Итальянский "Милан" вступил в переговоры с бельгийским "Гентом" по трансферу нападающего сборной Украины Романа Яремчука, который вошел в историю чемпионатов Европы.

Как сообщает журналист Алессандро Якобоне в Twitter, технический директор "Милана" Паоло Мальдини связался с представителями "Гента" на предмет возможного трансфера Яремчука.

Отмечается, что "Милан" может взять форварда в аренду за 3 миллиона евро с обязательным правом выкупа за 15-16 миллионов.

Напомним, на Евро-2020 Яремчук забил 2 гола в двух матчах.

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В прошлом сезоне украинец забил 22 гола в 42 матчах за "Гент" во всех турнирах.

Роман Яремчук: возможный трансфер

  • Яремчук, который выступает в Бельгии с 2017 года, хотел покинуть "Гент" еще перед началом прошлого сезона, но клуб не стал отпускать игрока.
  • Зимой "Гент" получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, поскольку хочет выручить не менее 20 миллионов евро.

  • В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.

  • В апреле украинец рассказал о ситуации со своим трансфером.

  • Ранее сообщалось, что форвард попал в список трансферных целей лондонского "Арсенала". Недавно появилась информация, что  в услугах Яремчука заинтересованы "Вест Хэм" и "Вольфсбург".

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Автор: Антон Дударь