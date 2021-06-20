Роман Яремчук может продолжить карьеру в Серии А.

Итальянский "Милан" вступил в переговоры с бельгийским "Гентом" по трансферу нападающего сборной Украины Романа Яремчука, который вошел в историю чемпионатов Европы.

Как сообщает журналист Алессандро Якобоне в Twitter, технический директор "Милана" Паоло Мальдини связался с представителями "Гента" на предмет возможного трансфера Яремчука.

Отмечается, что "Милан" может взять форварда в аренду за 3 миллиона евро с обязательным правом выкупа за 15-16 миллионов.

Напомним, на Евро-2020 Яремчук забил 2 гола в двух матчах.

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В прошлом сезоне украинец забил 22 гола в 42 матчах за "Гент" во всех турнирах.

Роман Яремчук: возможный трансфер

Яремчук, который выступает в Бельгии с 2017 года, хотел покинуть "Гент" еще перед началом прошлого сезона, но клуб не стал отпускать игрока.

Зимой "Гент" получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, поскольку хочет выручить не менее 20 миллионов евро.

В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.

В апреле украинец рассказал о ситуации со своим трансфером.

Ранее сообщалось, что форвард попал в список трансферных целей лондонского "Арсенала". Недавно появилась информация, что в услугах Яремчука заинтересованы "Вест Хэм" и "Вольфсбург".

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Автор: Антон Дударь