Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук / фото REUTERS

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко и нападающий Роман Яремчук отличились забитыми голами в двух стартовых матчах Евро-2020.

Как сообщает Squawka в Twitter, Ярмоленко и Яремчук вошли в историю чемпионатов Европы.

Они стали первым дуэтом футболистов из одной сборной, которым удалось забить по голу в каждом из двух первых матчей на турнире.

Напомним, что в матче с Нидерландами Яремчук забил сам и ассистировал Ярмоленко, а в игре с Северной Македонией уже Ярмоленко оформил "гол+пас".

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На данный момент в составе сборной Украины на Евро-2020 забивают только Ярмоленко и Яремчук.

Украина - Северная Македония: цифры и факты

  • Сборная Украины прервала серию из шести подряд поражений на чемпионатах Европы и одержала свою вторую победу на Евро в истории.
  • Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук вошли в число лучших бомбардиров турнира.
  • Андрей Ярмоленко обошел Андрея Шевченко по количеству результативных действий в составе сборной Украины  - 63 очка (42 гола и 21 голевая передача). У Шевченко - 61 очко (48 голов и 13 голевых передач).
  • Лучшим игроком матча признан Ярмоленко.

Евро-2020: группа С

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Автор: Антон Дударь