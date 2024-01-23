Состав "Шахтера" может пополнить 20-летний хорватский талант Мартин Батурина.

Донецкий "Шахтер" планирует провернуть этой зимой еще один солидный трансфер.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "горняки" начали переговоры по трансферу 20-летнего полузащитника сборной Хорватии Мартина Батурины, который в настоящее время играет за "Динамо" Загреб.

Отметим, что ранее появилась информация о переговорах между "Шахтером" и бразильским "Васко да Гама" по трансферу полузащитника Марлона Гомеса. Фабрицио Романо сообщает, что Марлон и Батурина - приоритетные трансферные цели донецкого гранда в зимнее трансферное окно.

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Суммарно оба трансфера обойдутся "горнякам" не менее чем в 35 миллионов евро. За бразильца донецкий клуб заплатит 15-16 миллионов евро, а вот сделка по переходу хорвата обойдется "Шахтеру" примерно в 20 миллионов евро.

Таким образом, с учетом уже состоявшегося трансфера бразильца Кевина из "Палмейраса", этой зимой на усиление состава "Шахтер" потратит не менее 50 миллионов евро.

Добавим, что Мартин Батурина сыграл в текущем сезоне 26 матчей за "Динамо" Загреб во всех турнирах. На его счету два гола и две голевых передачи. В ноябре прошлого года 20-летний полузащитник дебютировал в составе национальной сборной Хорватии.

Напомним, первую половину сезона УПЛ "Шахтер" завершил на четвертой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидеров составляется три очка, но у команды Марино Пушича есть еще два матча в запасе.

15 февраля "горняки" сыграют против французского "Марселя" в плей-офф Лиги Европы.

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