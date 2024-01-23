Донецкий "Шахтер" уже согласовал условия личного контракта с Марлоном Гомесом.

Донецкий "Шахтер" готов тратить колоссальные суммы на усиление составе этой зимой.

По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, "горняки" ведут переговоры с "Васко да Гама" по трансферу 20-летнего полузащитника молодежной сборной Бразилии Марлона Гомеса.

Источник отмечает, что "Шахтер" вступил в переговоры с представителями бразильского клуба, а также уже согласовал условия личного контракта с самим игроком.

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Информацию о переговорах между "Шахтером" и "Васко да Гама" также подтвердил бразильский журналист Лукас Педроса. По его данным, "Шахтер" сделал уже второе предложение бразильскому клубу по трансферу 20-летнего хавбека. Сообщается, что "горняки" предложили за Марлона 16 миллионов евро с учетом бонусов.

Стоит отметить, что "Васко да Гама" владеет только 85% экономических прав на футболиста. Еще 15% сохранил родной клуб Марлона - "Нова-Игуасу".

Марлон Гомес дебютировал в составе первой команды "Васко да Гама" в 2022 году. На его счету 45 матче, два гола и три голевых передачи.

Центральный полузащитник также регулярно вызывается в молодежную сборную Бразилии, в составе которой он стал триумфатором Копа Америка-2023 U-20. В настоящий момент Марлон Гомес находится в расположении сборной Бразилии, которая готовится в Венесуэле принять участие в Предолимпийской турнире КОНМЕБОЛ.

Портал Transfermarkt оценивает Марлона Гомеса в 6 миллионов евро.

Напомним, первым новичком "Шахтера" в зимнее трансферное окно стал бразильский нападающий Кевин. Его трансфер обошелся "горнякам" в 15 миллионов евро с учетом бонусов. Контракт с футболистом был подписан на пять лет.

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