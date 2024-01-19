Главный тренер Шахтера Марино Пушич и Кевин / фото ФК Шахтер

"Шахтер" завершил трансфер нападающего бразильского "Палмейраса" Кевина. 

21-летний футболист подписал с "горняками" контракт на 5 лет, сообщает официальный сайт донецкого клуба. 

По информации СМИ, трансфер Кевина обошелся "Шахтеру" в 15 миллионов евро (12 миллионов гарантированных выплат и три миллиона возможных бонусов).

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В составе донецкого клуба Кевин будет играть под 37-м номером.

Отмечается, что 21-летний бразилец может сыграть на обоих флангах атаки и под нападающим.

Кевин стал первым новичком донецкого "Шахтера" в зимнее трансферное окно. 

Добавим, что Кевин является воспитанником клуба "Деспортиво Бразил". С лета 2020 года он играет за "Палмейрас". 

В 2023 году 21-летний нападающий сыграл 11 матчей в составе "Палмейраса" и стал с командой чемпионом Бразилии. 

Напомним, первую часть сезона "Шахтер" завершил на 4-й позиции в турнирной таблице УПЛ. В активе "горняков" 31 очко. 

В феврале дончане сыграют с "Марселем" в 1/16 финала Лиги Европы.

В настоящее время "Шахтер" находится на сборах в турецком Белеке, которые будут проходить с 14 января по 13 февраля. В рамках этих сборов у "горнякво" запланировано 6 контрольных матчей. 

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