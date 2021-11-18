Игорь Беланов поддержал назначение Александра Петракова.

Легендарный экс-футболист одесского "Черноморца" и киевского "Динамо" Игорь Беланов прокомментировал решение исполкома УАФ назначить главным тренером национальной сборной Украины Александра Петракова.

По мнению обладателя "Золотого мяча", Петраков своей работой заслужил возглавить национальную команду. Беланов также выразил слова поддержки тренеру и отметил, что футболисты сборной верят в Петракова, что является важным фактором для этой должности.

"Думаю, что Петраков заслужил стать главным тренером сборной. Во-первых, он принял команду в очень ответственный момент, это дорогого стоит. Он очень толерантный. Возможно, еще не хватает того опыта, который должен быть, но это приходит с годами. Поэтому хочется его поддержать. Самое главное, что в него верят ребята, это очень важно.

Читайте такжеТанцевал даже Петраков: появилось видео из раздевалки сборной Украины после победы над боснийцамиИгроки должны чувствовать тренера. Это то же самое, что Лобановский: он все для нас делал, и мы старались отдать все, что могли, на футбольном поле. Не было такого, что кто-то был лучше, а кто-то хуже. Это была одна команда, мы работали и выполняли то, что должны были", - цитирует Беланова Футбол 1/2/3.

Напомним, под руководством Александра Петракова сборная Украины пробилась в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.

Александр Петраков в сборной Украины

Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины 18 августа после того, как Сергею Реброву не удалось договориться о разрыве контракта с клубом "Аль-Айн" (ОАЭ).

Под руководством Петракова Украина провела семь матчей: пять официальных и два товарищеских. "Желто-синие" одержали две победы при пяти ничьих.

В контрольных матчах украинцы сыграли вничью с Чехией (1:1) и Болгарией (1:1), а в рамках отбора на ЧМ-2022 обыграли Боснию и Герцеговину (2:0 в гостях) и Финляндию (2:1 в гостях) и разошлись миром с Казахстаном (2:2), французами (1:1) и боснийцами (1:1).

Автор: Владимир Медяник