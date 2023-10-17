Йожеф Сабо желает успеха Дарио Срне и сочувствует Патрику ван Леувену.

Легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал увольнение Патрика ван Леувена из "Шахтера".

"Ну они и цирк устроили. Сначала Йовичевича уволили, который неплохо работал, теперь нидерландца. Вообще странно, что его сняли после волевой победы над "Антверпеном". Если и увольнять, то это надо было делать до матча в Бельгии, а не теперь. Неужели за ван Леувена никто не вступился из футболистов? Должно быть какое-то равноправие, ёлки-палки. Я могу только посочувствовать ван Леувену. Что теперь будет с "Шахтером" - я не знаю", - сказал Сабо для sport-express.ua.

Эксперт не верит, что Дарио Срна улучшит результаты команды на посту временно и. о. главного тренера.

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"Срна был отличным футболистом, но как тренер для меня он загадка. Я даже не знаю, учился ли он на тренера. Нужно знать, сколько давать нагрузок, как начинать сезон и тому подобное. Я буду поддерживать Срну, он хороший человек, профессионал, но я не знаю, получится ли у него в "Шахтере". Пойдет ли на пользу "Шахтеру" смена тренера? Не думаю. Футболисты "Шахтера", скорее всего, будут психологически подавлены после увольнения ван Леувена", - добавил Сабо.

Увольнение Патрика ван Леувена из Шахтера

Накануне нидерландский специалист Патрик ван Леувен был уволен с поста главного тренера "Шахтера".

Бывший футболист и легенда "Шахтера" Дарио Срна назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера "горняков" после отставки Патрика ван Леувена.

Напомним, в июле ван Леувен возглавил донецкий "Шахтер". До этого нидерландец тренировал луганскую "Зарю", "Маккаби" Тель-Авив и "Фейеноорд".

По итогам прошлого сезона ван Леувен был признан лучшим тренером чемпионата Украины.

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