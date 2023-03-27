Йожеф Сабо считает, что сборная Украины должна была играть более агрессивно в атаке.

В воскресенье, 26 марта, национальная сборная Украины встречалась с Англией в рамках второго тура квалификации чемпионата Европы-2024.

Игра проходила в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли" и завершилась победой хозяев поля.

Легендарный в прошлом футболист и бывший тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал поражение "сине-желтых". Специалист заявил, что это была самая слабая игра украинской сборной за все времена.

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"О чем можно говорить, если мы слабее? Кого винить? В первом тайме наших вообще не было видно, а во втором англичане остановились, непонятно почему, поэтому нам удавалось больше контролировать мяч.

Такой футбол мне не нравится. Я поклонник того, что лучше проиграть 4:0 или 5:0, но играть атакой на атаку. У нас атаки вообще никакой нет. Абсолютно - ни ударов по воротам, ничего.

Это самая слабая игра нашей сборной. Так играть нельзя. Для меня – это не футбол. Пусть критикуют меня как хотят, но я считаю, что это не тот футбол, который нужен для национальной сборной", - приводит слова Йожефа Сабо 1927.kiev.ua.

Сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:2. За всю игру "сине-желтые" не смогли нанести ни одного удара в створ ворот "трех львов".

Худшим футболистом матча в составе украинской сборной по версии статистического портала SofaScore был Михаил Мудрик. Вингер "Челси" получил за эту игру оценку 5,7.

Отметим, что это был первый официальный матч для Руслана Ротаня на должности главного тренера сборной Украины. На этом посту 41-летний специалист сменил Александра Петракова.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024

Поединок против Англии был первым для Украины в рамках квалификации ЧЕ-2024.

"Сине-желтые" занимают четвертое место в группе С. Первая позиция за Англией (6 очков), на второй строчке Италия (3 очка), третья - Северная Македония (3 очка).

Следующие свои матчи в отборе на Евро-2024 сборная Украины сыграет в июне. 16 июня "сине-желтые" померяются силами с Северной Македонией, а 19 июня сыграют с Мальтой.

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