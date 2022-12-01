В Федерации футбола Франции считают, что гол Антуана Гризманна был отменен несправедливо.

В среду, 30 ноября, состоялся поединок третьего тура чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции сенсационно проиграла Тунису.

Действующие чемпионы мира сравняли счет в игре с африканской командой на последних секундах матча, однако уже после финального свистка арбитр Мэттью Конгер отправился смотреть видеоповтор и, после просмотра эпизода со взятием ворот, отменил гол французов.

Федерация футбола Франции обратилась в ФИФА с жалобой на отмену гола, который забил нападающий национальной команды Антуан Гризманн.

Видео дня

"Мы пишем жалобу в связи с голом Антуана Гризманна, который, с нашей точки зрения, был ошибочно отменен. Такая жалоба должна быть отправлена в ФИФА в течение 24 часов после окончания матча", - приводит слова представителя Федерации футбола Франции Le Parisien.

Сообщается, что жалоба связана со временем использования системы VAR.

Стоит отметить, что это поражение никак не повлияло на турнирное положение сборной Франции, которая сохранила за собой первое место в группе D с 6 очками и вышла в плей-офф мундиаля.

В 1/8 финала ЧМ-2022 Франция сыграет против сборной Польши.

Напомним, национальная сборная Франции является действующим победителем чемпионата мира. В финале ЧМ-2018 французы обыграли Хорватию.

Вас также могут заинтересовать новости: