'Не захотели с нами играть': в России пожаловались на 'ярых врагов' Москвы в УЕФА

Колосков заявил, что Европа категорически против того, чтобы российские футболисты участвовали в международных соревнованиях.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что российские команды обязательно вернутся к международным соревнованиям. Его слова цитируют росСМИ.

Колосков пожаловался на то, что Европа категорически против того, чтобы российские футболисты участвовали в международных соревнованиях.

По его словам президента РФС, в Международной федерации футбола (ФИФА) благосклонно относятся к россиянам, а в составе Европейского футбольного союза (УЕФА) много открытых врагов.

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"ФИФА раньше, чем УЕФА, разрешила нашим юношам до 18 лет участвовать в международных соревнованиях. Но потом это решение отменили из-за того, что с нами не захотели играть. Я убежден, что ФИФА примет решение о нашем допуске раньше, чем УЕФА, независимо от ее позиции. Руководство УЕФА, кстати, выступает за то, чтобы снять все ограничения. Но в организации есть ярые и откровенные враги нашей страны", - сказал Колосков.

Пирло больше не претендует на должность главного тренера сборной Италии

Ранее бывший игрок сборной Италии Андреа Пирло заявил, что его кандидатура на должность главного тренера сборной страны больше не рассматривается. Он рассказал, что ему сообщили об этом 26 июля.

В Reuters отметили, что ранее кандидатура Пирло оказалась под пристальным вниманием из-за его роли глобального посла российской букмекерской компании "Фонбет", что вызвало возражения со стороны представителей Итальянской федерации футбола и итальянских чиновников.

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