Пирло выбыл из гонки за пост тренера сборной Италии из-за связей с российским букмекером

Бывший игрок сборной Италии Андреа Пирло больше не претендует на должность главного тренера сборной страны. Как пишет Reuters, до этого его раскритиковали за коммерческие связи с российской букмекерской компанией.
Отмечается, что 47-летний Пирло считался одним из главных кандидатов на замену Дженнаро Гаттузо после того, как испанец Пеп Гвардиола отказался от этой должности. Однако кандидатура Пирло оказалась под пристальным вниманием из-за его роли глобального посла российской букмекерской компании "Фонбет", что вызвало возражения со стороны представителей Итальянской федерации футбола и итальянских чиновников.
В агентстве напомнили, что ранее Пирло защищал свое сотрудничество с российской "Фонбет". Он рассказал, что уже 26 июля ему сообщили, что его кандидатура на должность тренера сборной Италии больше не рассматривается.
"Узнав вчера вечером, что я больше не являюсь кандидатом на пост главного тренера сборной Италии, я считаю своим долгом прояснить несколько моментов. В последние несколько дней я с большой горечью наблюдал за дискуссией, развернувшейся вокруг моего имени и возможности занять должность главного тренера сборной Италии. На протяжении всей моей карьеры, сначала как игрока, а теперь как тренера, я всегда выполнял свою работу в полном соответствии с законами стран, в которых я работал, и с подписанными мной контрактами", - написал Пирло в соцсетях.
В агентстве отметили, что Пирло подписал соглашение о сотрудничестве в качестве посла бренда с компанией "Фонбет" в октябре. Он заявил, что это сотрудничество носит исключительно коммерческий и спортивный характер.
"Придавать этому сотрудничеству политический смысл – значит приписывать мне убеждения, которых я никогда не высказывал и которые мне чужды", - заявил Пирло.
Кроме того, Пирло оказался под пристальным вниманием прессы, Итальянской федерации футбола и итальянских чиновников после того, как он появился вместе с бывшим партнером по сборной Италии Марко Матерацци на московском стадионе "Лужники" во время мероприятия, организованного "Фонбет". Его раскритиковали за поддержку российских компаний на фоне вторжения РФ в Украину.
Суммы призовых сборных-участниц ЧМ-2026
Ранее Международная федерация футбола (FIFA) сообщила, что сборная Испании получила рекордную сумму призовых по итогам Чемпионата мира-2026, победителем которого она стала.
Общий призовой фонд чемпионата мира составил 727 миллионов долларов, что пока остается самой большой суммой, которую в целом получали команды на мировом первенстве. Сборная Испании как победитель турнира получила 50 млн долларов, плюс ещё 1,5 млн долларов, которые предусмотрены для каждой команды в качестве компенсации за подготовку к чемпионату мира.
Аргентина получила 34,5 млн долларов призовых, а Англия - 30,5 млн долларов.