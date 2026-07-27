Пирло выбыл из гонки за пост тренера сборной Италии из-за связей с российским букмекером

По словам Пирло, он не нарушал никакие законы.

Бывший игрок сборной Италии Андреа Пирло больше не претендует на должность главного тренера сборной страны. Как пишет Reuters, до этого его раскритиковали за коммерческие связи с российской букмекерской компанией.

Отмечается, что 47-летний Пирло считался одним из главных кандидатов на замену Дженнаро Гаттузо после того, как испанец Пеп Гвардиола отказался от этой должности. Однако кандидатура Пирло оказалась под пристальным вниманием из-за его роли глобального посла российской букмекерской компании "Фонбет", что вызвало возражения со стороны представителей Итальянской федерации футбола и итальянских чиновников.

В агентстве напомнили, что ранее Пирло защищал свое сотрудничество с российской "Фонбет". Он рассказал, что уже 26 июля ему сообщили, что его кандидатура на должность тренера сборной Италии больше не рассматривается.

Видео дня

"Узнав вчера вечером, что я больше не являюсь кандидатом на пост главного тренера сборной Италии, я считаю своим долгом прояснить несколько моментов. В последние несколько дней я с большой горечью наблюдал за дискуссией, развернувшейся вокруг моего имени и возможности занять должность главного тренера сборной Италии. На протяжении всей моей карьеры, сначала как игрока, а теперь как тренера, я всегда выполнял свою работу в полном соответствии с законами стран, в которых я работал, и с подписанными мной контрактами", - написал Пирло в соцсетях.

В агентстве отметили, что Пирло подписал соглашение о сотрудничестве в качестве посла бренда с компанией "Фонбет" в октябре. Он заявил, что это сотрудничество носит исключительно коммерческий и спортивный характер.

"Придавать этому сотрудничеству политический смысл – значит приписывать мне убеждения, которых я никогда не высказывал и которые мне чужды", - заявил Пирло.

Кроме того, Пирло оказался под пристальным вниманием прессы, Итальянской федерации футбола и итальянских чиновников после того, как он появился вместе с бывшим партнером по сборной Италии Марко Матерацци на московском стадионе "Лужники" во время мероприятия, организованного "Фонбет". Его раскритиковали за поддержку российских компаний на фоне вторжения РФ в Украину.

Суммы призовых сборных-участниц ЧМ-2026

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) сообщила, что сборная Испании получила рекордную сумму призовых по итогам Чемпионата мира-2026, победителем которого она стала.

Общий призовой фонд чемпионата мира составил 727 миллионов долларов, что пока остается самой большой суммой, которую в целом получали команды на мировом первенстве. Сборная Испании как победитель турнира получила 50 млн долларов, плюс ещё 1,5 млн долларов, которые предусмотрены для каждой команды в качестве компенсации за подготовку к чемпионату мира.

Аргентина получила 34,5 млн долларов призовых, а Англия - 30,5 млн долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: