Лимит на легионеров: почему 'Динамо' поддерживает четырех украинцев на поле

В последние дни главной темой в украинском футболе стала дискуссия о возможных изменениях в Регламенте Украинской Премьер-лиги, касающихся лимита на легионеров.

Сам факт такой дискуссии является абсолютно нормальным. Футбол развивается, меняются обстоятельства, возникают новые вызовы, поэтому любые правила обречены на то, чтобы стать предметом профессионального обсуждения.

Впрочем, споры вокруг лимита всё больше выходят за рамки сугубо спортивной целесообразности. Мы слышим утверждения, что действующая квота на иностранцев якобы противоречит законодательству Европейского Союза, что она, мол, является незаконной уже почти двадцать лет и украинский футбол должен был бы давно от нее отказаться.

Видео дня

Именно поэтому считаю необходимым объяснить позицию футбольного клуба "Динамо" (Киев).

Мы не предлагаем новый лимит

Прежде всего хочу развеять главный миф.

"Динамо" не предлагает вводить новые ограничения. Мы не призываем сокращать количество легионеров и не выступаем против иностранных футболистов.

Мы предлагаем только одно – сохранить действующий регламент, который много лет успешно действует в украинском футболе.

Сегодня клуб имеет право одновременно выставлять на поле семерых легионеров. То есть большинство футболистов стартового состава могут быть иностранцами. Поэтому любые утверждения о закрытом чемпионате или дискриминации легионеров просто не соответствуют действительности.

Именно по этим правилам украинские клубы выступали в еврокубках, осуществляли трансферы, развивали академии и воспитывали поколения футболистов, которые сегодня успешно играют в сильнейших национальных лигах.

Достаточно вспомнить Илью Забарного, Виталия Миколенко, Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Владислава Ваната, Александра Зинченко, Артема Довбика, Анатолия Трубина, Михаила Мудрика, Георгия Судакова и многих других.

Все они выросли именно в той системе, где украинские клубы были заинтересованы в том, чтобы доверять своим воспитанникам.

Поэтому возникает закономерный вопрос.

Если эта модель десятилетиями приносила результат, помогала клубам воспитывать футболистов международного уровня и зарабатывать значительные средства на трансферах, что именно перестало работать сегодня?

Почему именно сейчас нельзя менять правила

На мой взгляд, именно сейчас меньше всего оснований для того, чтобы менять футбольный закон.

Полномасштабная война поставила украинский футбол в беспрецедентные условия.

Тысячи украинских детей были вынуждены покинуть страну. ФИФА справедливо разрешила им продолжить футбольное развитие в клубах других стран.

Однако это создало и серьезный вызов.

Значительное количество самых талантливых украинских детей сегодня защищают цвета академий европейских клубов. Часть из них уже несколько лет проживает за рубежом. Со временем многие получат гражданство других государств и потенциально смогут представлять уже не сборную Украины.

Для украинского футбола это не теоретический риск, а печальная реальность.

В "Динамо", как и во многих других клубах, это ощутили еще в 2022 году. Большое количество наших воспитанников было эвакуировано за границу. Часть удалось вернуть. Часть – нет. Аналогичная ситуация сложилась и во многих других украинских клубах.

Поэтому сегодня украинский футбол должен делать всё возможное, чтобы талантливые дети видели своё будущее именно в Украине. Чтобы они понимали: вернувшись домой, они получат шанс сыграть в УПЛ.

Именно в этом заключается одна из функций действующего лимита.

Он не гарантирует украинскому футболисту место в основном составе. Он не отменяет конкуренцию. Он лишь стимулирует клубы системно работать со своими академиями и давать шанс собственным воспитанникам.

Нам часто говорят: "Не бойтесь конкуренции". Но вопрос вовсе не в этом. Конкуренция необходима любому профессиональному спортсмену. Проблема в другом. Легионера можно пригласить практически из любой страны мира. Пригласить футболиста в сборную Украины – невозможно. Его нужно воспитать. И именно украинские клубы несут за это ответственность.

Действительно ли действующий лимит противоречит европейскому праву?

В последнее время создается впечатление, что существует одно судебное решение, которое уже давно поставило точку в этой дискуссии. На самом деле это не так.

Во-первых, стоит понять, что именно регулирует действующий лимит. Он не запрещает клубам заключать трудовые договоры с иностранными футболистами, не ограничивает их регистрацию и не лишает права выступать за клуб. Он лишь определяет максимальное количество легионеров, которые могут одновременно находиться на поле во время матча. Причем это ограничение довольно умеренное – семь из одиннадцати футболистов могут быть иностранцами.

Во-вторых, в публичной дискуссии часто ссылаются лишь на решение Суда Европейского Союза по делу россиянина Симутенкова. Но делать из него вывод об автоматической незаконности любых правил, касающихся состава команды, – некорректно.

Европейское спортивное право давно исходит из того, что правила в спорте должны оцениваться комплексно – с учетом их цели, соразмерности и специфики вида спорта. Именно поэтому утверждение о якобы "очевидной незаконности" действующего украинского лимита является значительным упрощением сложного юридического вопроса.

Кроме того, такая аргументация не учитывает и общий нормативный контекст функционирования международного футбола.

Позиция отдельных клубов основана на выборочном применении отдельных элементов права Европейского Союза без учета общего нормативного контекста функционирования международного футбола.

Регламент ФИФА о статусе и трансфере футболистов (RSTP) сам признает существование специального правового режима для государств-членов Европейского Союза и Европейской экономической зоны, сформированного под влиянием права ЕС и практики Суда Европейского Союза. Именно поэтому ряд его положений прямо содержит специальные правила или исключения, применимые только "within the territory of the EU/EEA".

Наиболее показательным примером является статья 19 RSTP, касающаяся международных трансферов несовершеннолетних футболистов. Общее правило ФИФА запрещает международные трансферы несовершеннолетних, однако для клубов стран ЕС и ЕЭЗ установлено специальное исключение, которое разрешает переходы футболистов в возрасте от 16 до 18 лет между такими странами при условии соблюдения определенных гарантий. Это исключение введено именно с учетом требований права Европейского Союза о свободе передвижения работников и не распространяется на Украину.

Это не единственный пример. И в других положениях RSTP ФИФА использует формулировку "within the territory of the EU/EEA", тем самым признавая существование отдельного правового режима для клубов государств-членов ЕС и ЕЭЗ.

Следовательно, сама ФИФА исходит из того, что право Европейского Союза создает специальный режим регулирования футбольных правоотношений, который не носит универсального характера и не распространяется автоматически на все национальные ассоциации. Украинские клубы не пользуются полным комплексом специальных прав, исключений и механизмов, которые RSTP предусматривает для клубов государств ЕС и ЕЭЗ именно во исполнение требований права Европейского Союза.

В таких обстоятельствах юридически необоснованным является избирательное применение к Украине лишь отдельных положений права Европейского Союза или отдельных решений Суда ЕС без одновременного применения всего специального правового режима, который право ЕС и регламенты ФИФА устанавливают для государств-членов ЕС и ЕЭЗ. Такой подход противоречил бы принципу системного толкования права и создавал бы очевидную асимметрию: украинские клубы были бы обязаны соблюдать отдельные ограничения, характерные для права ЕС, но в то же время были бы лишены тех прав и исключений, которые это же право и регламенты ФИФА предоставляют клубам государств-членов Европейского Союза.

Более того, даже после дела Симутенкова профессиональный футбол в странах Европейского Союза не отказался от какого-либо регулирования состава команд. Например, в Испании и сегодня существуют ограничения в отношении футболистов, не являющихся гражданами государств ЕС или ЕЭЗ. Это другая модель, но сам факт её существования свидетельствует о том, что европейское право само по себе не исключает возможности установления спортивных правил, если они преследуют легитимную цель.

Есть еще одно обстоятельство, о котором почти не говорят.

Регламент ФИФА о статусе и трансфере футболистов сам предусматривает особый правовой режим для государств-членов Европейского Союза и Европейской экономической зоны. Это хорошо видно, например, в правилах, касающихся международных трансферов несовершеннолетних футболистов, где для клубов ЕС и ЕЭЗ предусмотрены специальные исключения, которые не распространяются на Украину.

То есть даже ФИФА признает: государства ЕС находятся в отдельном правовом режиме, который нельзя механически переносить на другие страны. Именно поэтому нельзя выборочно ссылаться лишь на отдельные положения права Европейского Союза, игнорируя всю систему спортивного регулирования и особенности статуса Украины.

Я уважаю право каждого клуба иметь собственную юридическую позицию. Но нельзя представлять её как неоспоримый факт.

Если бы вопрос был настолько очевидным, как это сегодня иногда пытаются представить, возникает закономерный вопрос: почему на протяжении многих лет, пока по этим правилам проводились чемпионаты Украины, осуществлялись трансферы и комплектовались составы команд, никто не поднимал вопрос об их якобы очевидной незаконности?

Этот вопрос не о легионерах. Это вопрос о будущем украинского футбола.

На самом деле сегодня мы спорим не о том, должно ли на поле одновременно находиться семь или восемь легионеров. Мы спорим о том, какой видим модель развития украинского футбола в ближайшие десять лет.

Должны ли украинские клубы и в дальнейшем инвестировать в собственные академии?

Должны ли украинские ребята видеть свой реальный путь в основную команду?

Должна ли Украина, которая из-за войны уже потеряла значительную часть молодого футбольного поколения, ослаблять один из немногих механизмов, стимулирующих доверие к собственным воспитанникам?

Для "Динамо" ответ очевиден.

Мы всегда были и остаемся открытыми для качественных легионеров. В истории нашего клуба есть десятки выдающихся иностранных футболистов, которые помогали побеждать в Украине и достойно представлять нашу страну в европейских турнирах.

Поэтому эта дискуссия никогда не была и не является дискуссией "за" или "против" легионеров. Речь идет о балансе. Об ответственности. О будущем украинского футбола.

Мы не предлагаем новых ограничений. Мы не выступаем против иностранных футболистов. Мы лишь считаем, что правило, которое много лет способствовало развитию украинских игроков, помогало клубам инвестировать в собственные академии и не мешало их конкурентоспособности на международной арене, не должно меняться без чрезвычайно веских оснований.

Особенно сейчас, когда украинский футбол переживает самый сложный период в своей новейшей истории. И когда каждое решение должно оцениваться не только с точки зрения следующего сезона, но и с учетом того, каким будет украинский футбол через десять лет.

Именно об этом, по нашему мнению, сегодня и должна идти эта дискуссия.

Дмитрий Бриф, генеральный директор футбольного клуба "Динамо" (Киев)