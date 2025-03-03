Некоторых спортсменов лишили званий: "Мастер спорта Украины", "Мастер спорта Украины международного класса", "Заслуженный мастер спорта Украины" и "Заслуженный тренер Украины".

Министерство молодежи и спорта Украины лишил ряд спортсменов-предателей национальных наград. Об этом сказано в указе органа исполнительной власти.

Отмечается, что согласно указу, экс-футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука и шахматиста Сергея Карякина лишат званий "Заслуженный мастер спорта Украины" и "Мастер спорта Украины". Также было принято решение лишить награды "Мастер спорта Украины международного класса" экс-футболиста киевского "Динамо" грузина Каху Каладзе.

Помимо этого национальной награды "Мастер спорта Украины" лишили четверых бойцов смешанных единоборств (ММА): Дмитрия Макарова, Тимура Курбанкадиева, Артема Мелкумяна и Андрея Стояна.

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Кроме того, звания "Заслуженный тренер Украины" лишили экс-тренера по велосипедному спорту Сергея Степаненко.

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Ранее на 74 году жизни скончался известный украинский футбольный тренер Валерий Повстенко. С 1995 по 1998 год Повстенко работал в полтавской "Ворскле", которая сначала выиграла Первую лигу, а затем заняла 3-е и 5-е места в Высшей лиге, приняв участие в Кубке УЕФА.

Кроме того, что испанское издание DefensaCentral писало, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже этим летом может покинуть мадридский "Реал". По словам журналистов, Лунин может получить выгодные предложения от Италии и Англии.

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