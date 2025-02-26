На 74 году жизни скончался известный украинский футбольный тренер Валерий Повстенко. Об этом сообщает Кировоградская областная ассоциация футбола.
"Ушел из жизни человек, который посвятил себя футболу, воспитал не одно поколение игроков и внес значительный вклад в развитие этого вида спорта. Валерий Семенович начал тренерскую деятельность в 1976 году, работая старшим тренером в СДЮШОР-2 Кропивницкого (тогда - Кировоград)", - говорится в заявлении.
Отмечается, что за этот период он подготовил 12 игроков для команды мастеров. Впоследствии работал в тренерском штабе "Полиграфтехники" (Александрия), и во многом благодаря ему команда заняла 3 место в Первой лиге Украины.
С 1995 по 1998 год Повстенко работал в полтавской "Ворскле", которая сначала выиграла Первую лигу, а затем заняла 3-е и 5-е места в Высшей лиге, приняв участие в Кубке УЕФА. После этого тренер присоединился к туркменскому профессиональному футбольному клубу "Копетдаг" (Ашхабад), который стал чемпионом Туркменистана и участвовал в Кубке Азиатских стран.
Вернувшись в Украину, Повстенко работал, в частности, с тернопольским клубом "Нива" и студенческой командой Государственной летной академии Украины, которую привел к победе в чемпионате Украины среди студенческих команд и участию в первенстве Европы.
Затем Повстенко тренировал кировоградскую "Зирку", с которой также позже работал в любительских соревнованиях. С 2012 года занимался поиском юных талантов в Академии ФК "Зирка".
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