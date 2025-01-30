Свою тренерскую карьеру футболист начал в 2009 году.

Бывший игрок сборной Хорватии Нико Ковач официально стал главным тренером дортмундской Боруссии. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что спортсмен подписал контракт с командой до 30 июня 2026 года.

"Добро пожаловать, Нико! BVB (Боруссия Дортмунд - УНИАН) сделал новое назначение на должность главного тренера. Нико Ковач возглавит команду в следующее воскресенье -- через день после матча в Хайденхайме. Он подпишет контракт до 30 июня 2026 года", - отметили в сообщении.

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На посту он заменил Нури Шахина, который был уволен за неделю до игры с "Шахтером", а именно 22 января.

"Мы провели интенсивные переговоры с Нико Ковачем в течение последних нескольких дней и намеренно нашли время, чтобы лучше узнать друг друга и наши ожидания. Команды Нико всегда характеризовались энергией, решительностью и ощущением важности командного духа. Мы также хотим чувствовать и видеть все это на поле и вне его. Мы оказались в сложной спортивной ситуации и уверены, что в лице Нико мы нашли тренера, который способен ее преодолеть", - отметил спортивный директор "Боруссии" Дортмунд Ларс Рикен.

Нико Ковач - что известно о тренере

Нико Ковач во время карьеры игрока выступал за немецкие "Герту", "Байер", "Гамбург", "Баварию", а также за австрийский "Зальцбург". Всего спортсмен сыграл 580 матчей во всех турнирах на клубном уровне, а также 83 - в сборной Хорватии.

Также Ковач становился чемпионом Германии в составе "Баварих" и дважды чемпионом Австрии в составе "Зальцбурга".

Свою тренерскую карьеру футболист начал в 2009 году в юношеской команде "Зальцбурга". Кроме того, он работал в молодежной и взрослой сборных Хорватии, немецких "Айнтрахте", "Баварии", "Вольфсбурге", а также французском "Монако".

Во время работы тренером Ковач был чемпионом Германии в составе "Баварии", а также дважды становился обладателем Кубка и однажды Суперкубка Германии.

Последние новости футбола

Как писал УНИАН, донецкий "Шахтер" потерпел поражение во время игры с дортмундской "Боруссией" и не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. В результате украинская команда заняла 27 место, набрав 7 очков: 2 победы, ничья и 5 поражений.

Также сообщалось, что футбольный клуб "Реал Мадрид" получил рекордный в истории футбола доход. В сезоне 2023-2024 годов доходы "Реал Мадрида" от проведения матчей увеличились вдвое после реконструкции стадиона Сантьяго Бернабеу. В целом они составили 248 миллионов евро.

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