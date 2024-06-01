Повторить недостижимое: сможет ли Боруссия выиграть второй трофей ЛЧ

1 июня решится судьба главного европейского клубного трофея - Лиги Чемпионов. УНИАН разбирался, чего ждать от ключевого матча сезона.

Реал Мадрид - Боруссия Дортмунд

1 июня дортмундская "Боруссия" сыграет против мадридского "Реала" в финале Лиги Чемпионов. Игра пройдет в 22:00 по Киеву на лондонском "Уэмбли". Легендарный Марко Ройс в последнем матче в футболке дортмундской Боруссии попытается выиграть свой первый международный трофей за "черно-желтых". Фактически, даже эта одна история стоит того, чтобы посмотреть нынешний финал ЛЧ. Но не этим единым.

Для украинских фанатов ключевым вопросом является то, сыграет ли в финале ЛЧ Андрей Лунин. И с одной стороны, это было бы правильно для Анчелотти - ведь не без помощи украинского кипера "сливочные" попали в этот этап. И речь идет не только о фантастической серии пенальти от Лунина в четвертьфинале против Манчестер Сити, но и в целом о второй половине турнира.

Однако, скорее всего, для украинских фанатов новости будут неутешительны. Ведь даже если вынести за скобки, что Куртуа вернулся к игре и уже показывает хорошую форму, накануне ЛЧ Андрей Лунин заболел гриппом. Сейчас ему уже лучше, но, как сообщает издание COPE, Реал поедет на матч Лиги Чемпионов без украинского голкипера. Ведь Анчелотти не хочет подвергать опасности команду накануне столь важной встречи.

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Еще одной причиной, почему украинцы могут болеть за "Королевский клуб", является то, что в случае победы, донецкий "Шахтер" будет гарантировать себе место в групповом этапе Лиги чемпионов. В случае же победы дортмундцев, подопечные Пушича должны будут разыграть это право в отборочных матчах.

Путь к финалу

Обе команды преодолели серьезные препятствия, чтобы попасть в финальную часть Лиги Чемпионов. Так, легкой для Реала была группа - там они уверенно заняли первое место, обойдя Црвену Звезду, Янг Бойз и Наполи. Также довольно уверенно они прошли Копенгаген в 1/8 финала ЛЧ. Однако дальше у них начались проблемы.

Как говорят классики, в 1/4 Лиги чемпионов не бывает легких соперников. Однако уже там нас ждал матч, который большинство планировали увидеть в финале - Реал Мадрид вышел против Манчестер сити. Еще в Мадриде "сливочные" испытали большие проблемы, в первую очередь, в обороне, а игра закончилась со счетом 3:3. В ответном матче в основное время команды также не нашли сильнейшего, поэтому судьбу решила серия пенальти. Ее, как мы уже упоминали ранее, помог выиграть украинский голкипер Андрей Лунин.

В полуфинале этого года повторилась история этой же стадии, но 2018-го. Как тогда, так и сейчас Реал, по сумме двух матчей, обыграл мюнхенскую "Баварию" со счетом 4:3. Однако сказать, что кризисная команда Тухеля не принесла проблем подопечным Анчелотти - нельзя. Ведь еще в первой встрече команды разыграли результативную ничью со счетом 2:2. Судьба поединка решилась в Мадриде с минимальным преимуществом хозяев.

Боруссия же традиционно считалась всеми букмекерами и экспертами аутсайдером Лиги Чемпионов. Однако, они удивили всех еще на групповом этапе. Охарактеризованная частью экспертов "группа смерти" состояла из Ньюкасла, Милана и ПСЖ. По мнению букмекеров, самым большим достижением для дортмундцев мог стать разве выход в Лигу Европы. Однако, немцы выиграли три матча и еще дважды сыграли вничью - этого было достаточно, чтобы выйти из группы с первого места.

В 1/8 черно-желтые смогли немного передохнуть, ведь играли против ПСВ, который прошли сравнительно легко. Впрочем, уже на следующем этапе их ждал мадридский Атлетико. Да, это не их соседи - Реал, однако, именно команда из Мадрида считалась фаворитом встречи. Добавим также, что на этой стадии "Суперкомпьютер" определил Боруссию как главного аутсайдера турнира. Несмотря на это, команда Терзика смогла пройти соперника, где в полуфинале их ждал ПСЖ.

На этом этапе все считали, что Боруссия дальше не пройдет, учитывая звездный состав парижан. Однако, дортмундцы смогли во второй раз опередить звездный клуб, уже в который раз оставив его без заветного трофея.

История встреч

На удивление, Реал и Боруссия сравнительно много раз встречались в очных поединках, а именно - 14 раз. Все они состоялись в рамках именно Лиги Чемпионов. Преимущество в пользу Реала 6:3. Самая крупная победа Боруссии была в 2013 году со счетом 4:1, зато Реал самую результативную победу праздновал в 2014 году - 3:0.

Встречи обеих команд редко бывают скучными - команды на двоих забили друг другу 43 мяча, то есть в каждой встрече было в среднем по 3 гола. Последний раз Реал и Боруссия встречались в групповом этапе ЛЧ в 2017 году. Тогда в Дортмунде хозяева проиграли со счетом 1:3, а на выезде также не смогли взять ни одного зачетного пункта - игра закончилась со счетом 2:3.

История участия в турнире

Лигу Чемпионов не безосновательно считают турниром имени Реал Мадрида, ведь именно "Королевский клуб" является рекордсменом по количеству побед в этом соревновании. На их балансе уже 14 таких трофеев. Еще трижды команда была в шаге от его получения. Последний раз такое достижение покорялось "Реалу" в 2022 году, тогда они в финале обыграли Ливерпуль.

У Боруссии ситуация значительно скромнее, однако, один трофей Лиги Чемпионов у них на счету есть. Его они получили в далеком 1997 году, уверенно обыграв Ювентус со счетом 3:1. Еще однажды немцы достигли финала турнира - произошло это в 2013 году. Впрочем, тогда в немецком и крайне драматическом финале победу одержала мюнхенская "Бавария".

Мнение букмекеров

Фаворитом в этом поединке, по мнению букмекеров, ожидаемо является мадридский Реал. Так, на победу королевского клуба коэффициент составляет 1,7, в то время, как на победу соперников - 4,95. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 4,06.

Интересно также, что коэффициент на Тотал больше 3 довольно низкий, как для финала Лиги Чемпионов - 2,14. Однако, учитывая стиль игры команд и историю встреч, он выглядит вполне возможным.