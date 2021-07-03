Александр Зубков и Артем Беседин из-за травм пропустят игру с британцами.

Тренерский штаб сборной Украины определился с заявкой на матч 1/4 финала Евро-2020 против английской сборной.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Англия.

Как сообщил официальный сайт УАФ, в заявку на эту игру не попали два футболиста. Это нападающий "Динамо" Артем Беседин, который получил травму в игре со Швецией, а также полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков, который получил повреждение еще в стартовой схватке с Нидерландами. Денис Попов тоже не попал в заявку, но о том, что он покинул лагерь команды было известно еще раньше.

24 исполнителя могут появиться в игре против Англии.

Заявка сборной Украины:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Роман Безус, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин, 24. Александр Тымчик, 26. Артем Довбик.

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Украина - Англия: перед матчем

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.

Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.

До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые предстоит сыграть за пределами Великобритании.

Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.

Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.

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Автор: Артем Будрин