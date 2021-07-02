Нападающий сборной Украины может остаться без футбола на полгода.

Нападающий сборной Украины Артем Беседин прокомментировал тяжелую травму, которую получил в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции.

"Мне очень жаль, что не смогу быть с командой на поле, но буду поддерживать всем сердцем. Уверен, все игроки отдадут на поле все, чтобы добиться нужного результата с Англией. Также хочу поблагодарить болельщиков и партнеров по команде за поддержку после травмы. Да, было обидно, но поддержка помогает все это пережить", - сказал Беседин сайту Tribuna.com.

Нападающий подтвердил, что защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон после матча извинился перед ним. Беседин подчеркнул, что принял его извинения.

"Он, конечно, сыграл грубо. Но это же не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. В этот раз не повезло мне", - сказал футболист.

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"Я залечу травму, вернусь сильнее и постараюсь в будущем помочь "Динамо" и сборной", - добавил форвард.

Травма Артема Беседина: подробности

На 99-й минуте матча Швеция - Украина на Евро-2020 наши футболисты получили численное преимущество - центральный защитник Маркус Даниэльссон прямой ногой врезался в колено Артема Беседина. Арбитр посмотрел видеоповтор и справедливо показал красную карточку. А Беседин, вышедший на замену на овертайм, покинул поле с помощью врачей.

30 июня чартер с Бесединым на борту приземлился в столице Украины. Нападающий больше не поможет "желто-синим" на турнире.

Стало известно, что форвард "Динамо" может пропустить до полугода.

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Автор: Антон Дударь