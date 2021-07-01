Стало известно, что Маркус Даниэльссон извинился перед Артемом Бесединым в раздевалке.

Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон рассказал о том, что извинился перед форвардом сборной Украины Артемом Бесединым, которому нанес жуткую травму.

Об этом сообщает aftonbladet.se.

Отмечается, что Даниэльссон приходил в раздевалку сборной Украины после матча и пообщался с Бесединым.

"У меня не было намерения причинить вред. Я сказал ему это, и надеюсь, он быстро восстановится. Он не говорит по-английски, и капитан сборной Украины переводил - все выглядело так, будто он (Беседин - Прим.) принял мои извинения", - сказал Даниэльссон.

Он также признал, что нарушение тянуло на красную карточку:

Читайте такжеЛегенда сборной Англии возмутил сеть твитом о травме украинского футболиста

"Я видел повтор эпизода на фото, и это выглядит совсем не хорошо. Его колено согнулось в обратную сторону. Судьи использовали VAR и пришли к выводу, что там была красная карточка - вероятно, так и есть, даже если в тот момент это казалось немного несправедливым".

Травма Артема Беседина: подробности

На 99-й минуте матча Швеция - Украина на Евро-2020 наши футболисты получили численное преимущество - центральный защитник Маркус Даниэльссон прямой ногой врезался в колено Артема Беседина. Арбитр посмотрел видеоповтор и справедливо показал красную карточку. А Беседин, вышедший на замену на овертайм, покинул поле с помощью врачей.

30 июня чартер с Бесединым на борту приземлился в столице Украины. Нападающий больше не поможет "желто-синим" на турнире, но прилетит в Рим, чтобы поддержать команду.

Стало известно, что форвард "Динамо" может пропустить до полугода.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь