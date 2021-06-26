Денис Попов так и не сыграл на турнире.

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов покинул лагерь сборной Украины на Евро-2020 и уже не сыграет на турнире.

Об этом сообщил официальный сайт УАФ.

Попов не сможет помочь команде из-за повреждения икроножной мышцы. Тренерский штаб решил отпустить защитника в Киев для прохождения дальнейшей реабилитации в клубе.

Таким образом, в распоряжении Андрея Шевченко на Евро-2020 осталось 25 игроков.

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Напомним, Попов не выходил на поле в матчах группового этапа.

В то же время к тренировкам с командой вернулся Александр Зубков, который травмировался на старте Евро-2020.

Украина - Швеция: перед матчем

Сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 сыграет против сборной Швеции. Матч пройдет 29 июня в Глазго.

Украина вышла в плей-офф с третьего места в группе, став одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.

Швеция набрала 7 очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.

Футболисты сборной Украины оценили выход в плей-офф на Швецию.

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Автор: Антон Дударь