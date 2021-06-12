Сборная Бельгии уверенно обыграла сборную России в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Команды встречались в Санкт-Петербурге.
Бельгия быстро открыла счет в матче - Ромелу Лукаку получил мяч рикошетом от защитника, за счет чего избежал офсайда, затем развернулся и пробил в угол.
Лукаку посвятил гол своему одноклубнику по "Интеру" Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время матча Дания - Финляндия. Форвард подбежал к камере и сказал: "Крис, я люблю тебя!".
В середине тайма бельгийцы отличились еще раз - Тома Менье сыграл на добивании.
Менье стал первым в истории чемпионатов Европы, кому удалось забить в первом тайме после выхода на замену.
После перерыва бельгийцы не форсировали события, но контролировали ситуацию на поле и забили еще раз. Лукаку получил пас из глубины и точно пробил в касание.
Напомним, в фан-зоне Евро-2020 во Львове за каждый гол в ворота сборной России в этом матче наливали по 100 бесплатных бокалов пива.
Бельгия - Россия 3:0
Голы: Лукаку, 10, 88, Менье, 34
Бельгия: Куртуа, Альдервейрельд, Боята, Вертонген (Вермален, 77), Кастань (Менье, 27), Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар, Мертенс (Э. Азар, 71), Лукаку, Карраско (Прат, 77)
Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков (Караваев, 43), Оздоев, Баринов (Дивеев, 46), Зобнин (Мухин, 63), Головин, Кузяев (Черышев, 30, Миранчук, 63), Дзюба
Видеообзор матча
Видео голов
Евро-2020: группа В
- В другом матче группы В Финляндия обыграла Данию, одержав свою первую победу на чемпионатах Европы. Этот матч прерывался после того, как датчанин Кристиан Эриксен потерял сознание.
- Таким образом, после 1-го тура Бельгия и Финляндия набрали по 3 очка и возглавляют группу.
- Матчи группы В проходят в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
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